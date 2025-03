Petr Hampl: Daňový ráj Maďarsko

Maďarsko se stává daňovým rájem. Jenže ne daňovým rájem pro korporace, nýbrž pro rodiny s dětmi. Viktor Orbán pro Radio Kossuth:

„Maďarsko bude daňovým rájem – rodinným daňovým rájem – a mladí lidé budou mít možnost zvolit si životní dráhu zaměřenou na rodinu. Až bude nový systém plně zaveden, nebudou některé ženy platit daň z příjmu. V žádném okamžiku svého života. Takových žen budou miliony. Budou jich miliony. Nic takového neexistuje nikde na světě! Jedná se o zcela nový přístup. Nemám ve zvyku dávat rady druhým, ale pokud chce západní svět řešit své problémy nikoliv imigrací a migrací, ale vlastním úsilím a vlastními rodinami, pak musí přejít na tento způsob myšlení. O to se snaží Maďarsko.“

Jestli dobře chápu novou maďarskou koncepci, nebudou matky tří a více dětí platit ani sociální či zdravotní pojištění. Prostě nic! Celý život žádné daně. Bude se jim dostávat veškerých státních služeb, ale nebudou platit penězi, nýbrž rodičovstvím (s výhradou, že budou nadále platit daň z přidané hodnoty a různé poplatky).

Samozřejmě to bude chtít zlepšit výběr daní od korporací. A vláda bude muset pracovat na tom, aby národní hospodářství bylo dost bohaté. Zkrátka dělat to, co by měla být normální práce vlády.

(zdroj: petrhampl.com)

