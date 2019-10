Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (13)

Domobrany

V souvislosti s návrhem nového zákona o zbraních a střelivu se soudruh Hamáček rozhodl pod pokutou zakázat domobrany - na pokyn místní pobočky CIA, zvané BIS. Problém je v tom, že vznik domobrany je signálem selhání státu - stát prostě neplní svou funkci, ať jde o ochranu vlastních občanů, svých hranic, či o pořádek. Místo toho, aby stát začal řešit své selhání a domobrany podchytil a využil jako náhradu fakticky neexistující armády, bude je kriminalizovat a jejich členy dojit o mastné pokuty. Ostatně to není jediný projev rudého myšlení (Felixe Edmundoviče) Hamáčka a jeho neziskových rudých komisařů Pornohodnoty Jandy, "Zítra si probereme udání" Romanceva a Kotrousových elfských práskačů. Ignorování Ústavy a platných zákonů ze strany bezpečnostních složek tu bylo dávno před tím, než Ovar začal v plném rozsahu využívat její cedníkovitosti. takže se FEH bohužel jen drží tradice.

Proč berou učitelé (a nejen oni) po přidání méně?

Je to prosté. Peníze až dolů ke školám nedorazí, nebo dorazí v nedostatečném množství, ale přidat je ze zákona nutno. Takže jsou učitelé zbaveni všech příplatků a hodnocení (aby bylo z čeho přidat), posunuti do vyšší platové třídy i s vyššími daněmi a ejhle - na výplatnici je po přidání v lepším případě pár desetikorun více, ale většinou výrazně méně, než před přidáním. Navíc v tisku uváděné průměrné příjmy jsou o čtvrtinu vyšší, než reálné. Lze předpokládat, že ve zdravotnictví a dalších profesích je to stejné.

Za všechno můžou komunisti!

30 let po plyšáku si soudružka Němcová od modrých strak stěžuje, jak za bídnou současnost může KSČ. Německo se po válce vzpamatovalo za 15 let, my se pod tlakem EU a takzvaných liberálů vracíme po 30 letech k bolševismu. Ale to není problém komunistů, jejich rudé myšlení bohužel s plnou hubou té jediné správné demokracie aplikuje ČSSD spolu s Piráty, demoblokem a spřízněnými partičkami takovým způsobem, až to práská dveřma. Máme za sebou 30 let bezprecedentního rozkrádání státu, o jakém se té původní jedné velké straně ani nezdálo. A vše spískali naši takzvaní demokrati. Nelze se divit, že před krmením 40 demokratických loupežníků dali voliči přednost jednomu anonistickému - měli totiž mylný pocit, že jim tak alespoň něco zbyde. A soudružce Němcové bych doporučil vyšetření na BSE - její psychická porucha "Antizeman" může být jejím projevem.

Výlev svaté Gréty

Svatá Gréta se vy(b)lila v OSN. Zelená verze "Ein reich, ein volk, ein fůhrer!" je programovým prohlášením nové totality. Omezování práv a svobod občanů ve jménu klimatické změny, ekologické nevolnictví. Ekofašos nám ústy mizerné herečky Gréty za potlesku těch, co na tom vyrejžují miliardy, oznamují fízlování, okrádání, vydírání, buzeraci a nepřímo i likvidaci. Jako obvykle jde o svobodu a velké peníze. I zde platí - všichni chtějí naše dobro - nenechme si ho vzít!

A že bude katastrofa? Ale jen celoplanetární katastrofa může náš stát zachránit! Prý nebude co jíst!

Ale na to odpovídá poslední věta (aktualizovaná) z jedné staré scifárny: "Chutně upravený klimaaktivista s knedlíkem a se zelím je pádnou odpovědí všem škarohlídům, že klimatický aktivismus nepřinesl lidstvu nic dobrého!"

(Krysodlak není Petr Hampl, ale jiný autor, který chce zůstat v anonymitě)

(zdroj: petrhampl.com)

