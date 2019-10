Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (14)

Pamatujte na Gotta!

Umřel nám patrně poslední ze skutečných profesionálů pop-music z časů, kdy celebrity musely v první řadě dokonale zvládat svou profesi a pak si teprve mohly dovolit nějaký ten úlet - na rozdíl od současnosti, kdy si celebrity zakládají na schopnosti dělat bordel a pak teprv projevovat náznak schopností. Ještě než jeho mrtvola stihla vychladnout, začali ji okopávat. Kdo? Obvyklá parta trpaslíků, jak je kdysi nazval Ovar, tedy většinou nejrůznější rádoby demokrati, pseudoumělci a jiné známé firmy, hrající si na intelektuály, chartisty a disidenty. Kopla si i Romea.cz. Takže si milí spoluobčané důkladně zapamatujte, kdo všechno si kopl do mrtvoly Karla Gotta a použijte to jako klíč při volbách.

Romea.cz

Server velmi originálně bojující proti rasismu. Pokud někdo začne toto "nedotknutelné" etnikum likvidovat ve velkém, bude to hlavně díky názorům publikovaným na Romea.cz! Mimo jiné i proto, že část tohoto etnika považuje ze urážku označení "cikán" a jiná část je uražena oslovením "Rom". A to jsme tu v minulosti (kolem roku 1968) měli "Svaz cikánů-romů".

Nenávist na internetu

V minulých dnech proběhl jakýsi seminář o nenávisti na internetu. Velká trojka pochybných individuí (Šabatová, Rychetský, Zeman prokurátor) tu plakali, jak by se mělo cenzurovat a trestat. Samozřejmě podle dvojího metru - nenávist proti momentálnímu prezidentovi, předsedovi vlády a jedincům, kteří mají jiný, než jejich názor nechat plavat a okázale ji ignorovat, ne-li přímo glorifikovat. Vše ostatní - tedy jinou, než ekofašistickou kritiku neonormalizačního režimu a jeho exponentů a s nimi spřažených neziskovek trestat. Měli by být tito soudruzi rádi, že se lid vybouří na internetu. Pokud mu liberálně zavřou hubu svou vskutku lidovou demokracií, někdo si pro ně o to dříve dojde osobně a po zásluze s nimi naloží. Nejspíš tak, že budou mít nakonec pohřeb v kýblu...

Chartisté a disidenti

Specifickou kapitolou jsou u nás chartisté a disidenti. Když pomineme pár procent lidí, kteří se režimu nehodili od začátku až do konce a dostali to náležitě sežrat jen proto, aby je současný režim spláchl do záchodu, tvořilo tuto partičku dalších pár procent snílků, nadšenců/prudičů a průserářů a pak ohromná masa odstavených komunistů. Většina z nich projela svůj boj o koryta v roce 1968. Následky toho, že v té době režim nebyl totalitní, ale jen autoritativní neseme dosud. Proč? Protože většina těchto dnes "demokratů" mezi lety 1948 a 1968 prohlašovala tvrdě totalitní fázi bolševického režimu za tu nejlepší demokracii (tehdy "lidovou", dnes "liberální") a nadšeně hýkala, když režim fyzicky likvidoval jak své skutečné, tak domnělé odpůrce. Kdyby totalita pokračovala tak, jak nám to dnes namlouvají, leželi by v neznámých hrobech a nemohli by nikoho oblbovat a prosazovat své zcestné názory slovníkem a brzy i metodami z časů soudruha Klémy a jeho vzoru Josifa Vissarionoviče. Takže ano - dnes nejuřvanější "demokraté" jsou buď původní relikty, nebo přímí odchovanci nejhorší rudé totality, kterou po nekvalitním přelakování na modro stále prohlašují za tu jedinou pravou (dnes liberální) demokracii.

Senát a Ústavní soud - dvě strany jedné mafiánské mince

Dvě instituce, dvě složky režimu, systematicky poškozující stát a jeho občany. Podle politického klíče dlouhodobě škodí buď ve vlastní prospěch, nebo ve prospěch různých cizích mocností. Ale co můžeme chtít od party šmelinářů, podvodníků, poskoků neziskovek a chabě přebarvených komunistů, pro které je rozhodnutí US deep state nebo bruselské kominterny důležitější, než vlastní země a její lid. Hlavně, že produkty šmeliny a systematického dojení občanů padnou do "správných" rukou a kro se proti tomu ozve, je umlčován (zatím jen) v nejlepším duchu normalizace.

Likvidace školství

Sociální demokracie směle pokračuje v likvidaci školství, zahájené inkluzí vrchní modré straky Fialy a zhovadilostmi jeho předchůdců. Výsledkem je pologramotný a sebevědomý kanonfutr. Již na prvním stupni se děti učí místo čtení a psaní demonstrovat, takže na konci prvního stupně ZŠ se žáci možná umí podepsat (jedničkáři), ale většina žáků má problém pochopit obsah věty delší jak čtyři slova. Jakýkoliv požadavek na skutečné vědomosti je považován za útok na děti, dávat špatné známky flákačům a zaostalejším jedincům je diskriminace a nadávat učitelům, případně je zmlátit nebo nechat zmlátit začíná v některých končinách patřit k "dobrému tónu". Protestovat nelze, aby školy nepřišly o sponzory, protože stát na ně kašle a jen přidává úřední buzeraci.

(Krysodlak není Petr Hampl, ale jiný autor, který chce zůstat v anonymitě)

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (13) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (12) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (11) Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (10)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.