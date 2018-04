Petr Hampl: Lháři

Varování: Následují text obsahuje narativy, které dovádí hvězdy pražské kavárny k zuřivosti

Pamatujete ještě na aféru Lockerbie? V roce 1988 spadlo na skotskou vesnici dopravní letadlo, následovaly skoro tři roky policejního vyšetřování, byly vyslechnuty tisíce svědků, analyzováno více než 100 tisíc úlomků a výsledkem byla jasná fakta. Vyšetřovatelé věděli s jistotou, jaké konkrétní osoby to provedly, s jakými pasy, jakou trhavinou, jak ji dostaly do letadla atd. Na základě toho pak Britové po Kaddáfím požadovali vydání pachatelů, následovalo, odmítnutí, sankce atd. Celkově to bylo jasné, férové a transparentní. Nejen z hlediska vztahů mezi státy, ale také pro britskou a světovou veřejnost. Nikdo nemohl mít podezření, že si Britové shodili letadlo se svými lidmi sami.

Na začátku března byl ve Velké Británii otráven muž, který byl dost možná dvojitý agent. Naivní občan doufající v poctivost vládních činitelů by nejspíš mohl čekat něco podobného, jako se odehrálo v případě Lockerbie. Ale časy se změnily. Britská vláda měla okamžitě jasno, stejně tak další vlády dalších amerických vazalských států: Za všechno může Putin. Žádného vyšetřování není zapotřebí.

A rychle následovaly návrhy na opatření, od „pouhého“ narušování důvěry po zahájení jaderné války. Vzhledem k tomu, že Rusové jsou dost možná schopni zničujícího odvetného úderu, jeví se tak paní Mayová a další jako debilní fanatici. Čtenářům se omlouvám, mírnější výraz v tomto případě nelze použít.

Vyšetřování tedy neproběhlo, nezbývá než věřit západním státníkům. To je ovšem dost obtížné, když vezmeme v úvahu, že ani v jejich vlastních zemích jim většina lidí nedůvěřuje. Ještě, že se západní vlády opírají o tak důvěryhodnou minulost. Třeba když světu ukázali děsivé ukrutnosti v Kosovu a zaútočili na Srbsko. Moment, ono se pak po letech ukázalo, že „humanitární“ neziskovky cíleně lhaly o údajném srbském teroru a že některé dokumentární záběry byly ve skutečnosti natočeny mimo území Kosova. No tak tedy zbraně hromadného ničení, co je měl mít režim v Iráku. O tom se nemá mluvit? No tak tedy střelba do demonstrantů v Kyjevě. Jenže zrovna tam se ukázalo, že nestřílely vládní bezpečnostní složky, ale neznámí kontraktoři a že hlavy západních států o tom věděly a cíleně lhaly, aby ospravedlnili puč. Tak aspoň používání biologických zbraní sekulárním režimem v Sýrii. Později prasklo, že jediným zdrojem té informace jsou tzv. Bílé helmy, což je složka Al Kajdy a že hlavní svědek je dokonce stíhán pro přípravy teroristického atentátu v Británii.

Mimochodem, obvinění se začíná sypat už po pár dnech. Jed novičok byl ještě nedávno úplně neznámý a nenapodobitelný, teď se ukazuje, že se už roky vyrábí i mimo Rusko a že jeho výroba není až tak komplikovaná… prostě trapas.

Když tedy odstraníme nepodložená tvrzení notorických lhářů, zbýván následující. V Anglii zemřel muž, který byl podle některých tvrzení dvojitý agent. Možná ho zabili Rusové, možná Britové, možná nikdo úplně jiný. Vzhledem k tomu, že se Britům nechce do transparentního vyšetřování, leží hlavní díl podezření na nich.

Aféra novičok tak není ani v nejmenší výpovědí o Putinově carství. Je výpovědí o západním světě, kde je ve vládnoucích kruzích zakázáno přemýšlet, pochybovat, ptát se.

zdroj: petrhampl.com

autor: PV