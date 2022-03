Petr Hampl: O jazyce a spravedlnosti

reklama

Skupina sociálně angažovaných vědců navrhuje zrušit spisovnou angličtinu. Po matematice, dějepise, biologii a všem možném i nemožném, co bylo odhaleno jakožto rasistické, sexistické a vůbec nemožné. Tentokrát je ale rozdíl v tom, že je zdánlivě založené na datech. Děti z chudších rodin si opravdu osvojují spisovnou angličtinu obtížněji než děti z bohatších. Tedy v průměru. Jednotlivé případy se mohou vymykat.

Pochopitelně! Například proto, že v nóbl rodinách se čte víc knih. A když už se dívají na televizi, tak dětem častěji pustí třeba klasickou divadelní hru. A častěji chodí do divadla.

Má se kvůli tomu rušit předmět? A což takhle historicky osvědčené řešení? Co třeba pracovat s nejchudšími dětmi? Co třeba číst s nimi knihy místo sledování debilních videí na youtube? Je to jedna z mála oblastí, kde by granty pro neziskovky měly nějaký smysl. Nejde jen o jazyk. Ty děti by se naučily lépe se soustředit, pracovat na sobě, získaly by víc vytrvalosti. To všechno budou potřebovat, budou mít těžší život, než jejich vrstevníci, co se narodili lépe.

Ostatně, podle stejné logiky by někdo mohl prosazovat povinné rozvody. Děti příslušníků vyšších tříd vyrůstají častěji v úplných rodinách, čímž opět vzniká nespravedlnost.

A pak hraje roli ještě něco jiného. Žijeme v třídně rozdělené společnosti a máme spoustu pomůcek, jak rozpoznat, do které vrstvy kdo náleží. Ty pomůcky nepoužíváme vědomě, ale fungují. Gesta, dikce, přízvuk, hudební vkus, držení těla, obezita…Často dokážeme člověka zařadit během pár sekund. My sami si nepřipouštíme, že to je otázka třídního rozdělení – pro sebe formulujeme, že je nám ten člověk sympatický nebo nesympatický nebo že prostě nemá úroveň. Jenže to se zrušením jazyka nevyřeší. Když se lidé nebudou rozlišovat podle přízvuku a slovní zásoby, najde se něco jiného. Cesta ke zlepšení vede přes zmenšování rozdílů a co nejvíce osobních kontaktů mezi různými společenskými vrstvami.

Jenže do toho se nikomu nechce. Lepší je sedět na pracovišti na luxusní univerzitě a produkovat práce o „přízvukových předsudcích“.

