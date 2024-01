Petr Hampl: O obětech, jejichž tváře nesmíte znát

reklama

Pokládáme za normální, že existuje cenzura informací o válce na Ukrajině. Je to normální, jsme fakticky jednou z válčících stran a válčící strany se tak chovají v každém konfliktu.

Nemuselo by ale být normální, že jsou cenzurovány informace o válce v Gaze. V Nizozemí se třeba stalo, že proizraelská skupina chtěla vyvěsit billboardy s portréty unesených a dosud zadržovaných lidí. Oslovila 10 agentur provozujících billboardy. 10x byla odmítnuta. Izraelských „válečných zločinů“ je ale plný veřejný prostor. V České republice se o něco takového ani nepokoušeli.

Není to překvapující. To samé tu bylo s migrací, to samé tu je s islámem, to samé tu je s transgenderem a jakoukoliv jinou záležitostí. Překvapující je, jak někdo může tvrdit, že mainstream Izraeli nadržuje.

(zdroj: petrhampl.cz)

