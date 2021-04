Petr Hampl: Ospravedlňuje mimořádná epidemiologická situace cenzuru?

reklama

Není za současné situace na místě poněkud omezit svobodu projevu? Vezměte si třeba články jako Ethylenoxid – karcinogenní chemikálie v testech na Covid-19 (ZDE). Tento panikářský a nesmírně hloupý text tvrdí, že děti, které ve škole budou testovat na kovid tyčinkou strčenou do nosu, jsou těžce ohroženy na zdraví, neboť konce tyčinek, strkané do nosu jsou sterilizovány ethylén-oxidem, což je velmi nebezpečná látka. A podobné články se na serveru tadesco.org objevují často. Nebylo by rozumným řešením rozlišovat podle oborů? V politické debatě zachovat plnou svobodu, a odborná témata regulovat tak, aby nevycházely úplné nesmysly?

Článek je skutečně založen na zlovolné lži. Ve skutečnosti je sterilizace ethylenoxidem nejběžnějším způsobem sterilizace, který se používá už řadu let. Každý z nás byl někdy vyšetřován takto sterilizovanými nástroji, a neexistují žádné známky toho, že by to mohlo mít jakékoliv negativní zdravotní účinky. Je také pravda, že zmíněný server šíří takové nesmysly systematicky, a že není jediný. Až se jednou otevřou archivy Bezpečnostní informační služby, možná se budeme hodně divit. Nicméně přesto platí, že cenzura by způsobila ještě větší škody než šíření těchto lží. A to z následujících důvodů.

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 1.4.2021) Už jsem očkován(a) 16% Ano, nechám se očkovat 27% Ne, nenechám se očkovat 57% hlasovalo: 11958 lidí

Za prvé. Předpokládalo by to, že vznikne nějaké centrum s pravomocí určovat, co je ta skutečná pravda. A dosud pokaždé, když se lidé o něco takového pokusili, skončilo to katastrofou. Vedlo to nejen ke ztrátě svobody, ale ke ztrátě schopnosti racionálně myslet, a především k tomu, že nakonec převládly ty nejhorší hlouposti. Je docela dobře možné, že by takové centrum absolutní pravdy začalo prosazovat, že viry neexistují a že se lidé na JIPkách dusí kvůli globální klimatické změně nebo že tam zabíjejí Putinovi agenti.

Ostatně, zárodky toho vidíme už dnes, kdy fungují různé „protihoaxové skupiny“ jako demagog.cz, manipulátoři.cz nebo iluminátor. Každé z těch center občas vyvrátí nějakou pitomost, ale každé z nich také občas šíří nějakou nehoráznou lež.

Zkrátka, jakmile je zřízena funkce „určovatele pravdy“, vzniká také pokušení tu funkci zneužívat. A to pokušení dříve či později převáží.

Za druhé. Když lidé mohou opačné hlasy jednoduše škrtnout, vede k tomu, že postupně ztratí schopnost vést diskuzi, a posléze i schopnost myslet. Mozky degenerují, a zůstane jenom tupé opakování frází. I toho jsme dnes na řadě míst svědky.

Za třetí. Pokud by bylo šíření nesmyslů zakázáno, jejich příznivci se stáhnou do podzemí. Budou možná méně viditelní, ale nikoliv méně aktivní. A budou se radikalizovat. A nebude možné jejich bláboly uvádět na pravou míru.

Jak tedy situaci řešit? Dějiny nás učí, že nejsilnější zbraní proti lži je pravda. Je možné namítnout, že mnoho lidí se o pravdu nezajímá. Chtějí slyšet senzační historku a chtějí si potvrdit nějaký povrchní názor. Cokoliv rozumného je obtěžuje. Jenže dějiny nás také učí, že nic takového nepřevládne dlouhodobě.

Je tedy zapotřebí vystavovat lži konfrontaci s pravdou. Je zapotřebí učit se komunikovat jednoduše. Ale především je zapotřebí podporovat obecnou vzdělanost.

Kdyby lidé pořádně rozuměli tomu, co je sterilizace, a jak probíhá, zmíněný blábol by zavrhli po pár vteřinách. A kdyby si ze školy pamatovali základy fyziky, věděli by, že je nesmírně obtížné, aby se na pevném tělese uchytily molekuly plynu a držely se tam dlouhodobě.

I proto je tak nebezpečný úmysl ministerstva školství (původně prosazovaný sorosovskou neziskovkou Eduin), aby byly z učiva základních škol vyřazeny základy fyziky a základy biologie. Pokud lidé nebudou vědět, co je buňka, co je imunita, a co je virus, jak mohou diskutovat třeba o očkování? Jak neuvěřitelně bezbranní budou vůči líbivě znějícím pitomostem.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Slovo komunismus ztrácí svůj původní význam Petr Hampl: Proč jsme propásli příležitost k pozitivní změně Petr Hampl: Babiš zaplatí to, co mohl a měl udělat a neudělal Petr Hampl: Patrioti na rozcestí mezi lidem a lůzou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.