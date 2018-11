Petr Hampl: Získali jsme čas

Takže už je potvrzené. Vláda odmítla migrační pakt! Získali jsme čas. Bude pokračovat "jenom" postupná výměna obyvatel provázená islamizací a máme ještě několik let na změnu trendu. V případě přistoupení k paktu bychom tu do roka mohli mít milionovou islámskou komunitu a nebyla by žádná šance zvrátit vývoj, jaký probíhá na západ od nás. Tedy vyhlazení celých národů během jedné až dvou generací.

Je to mnohem důležitější, než třeba skvělý výsledek v senátních volbách. Proč jsme uspěli? Protože zafungovalo několik věcí naráz. Navzdory blokacím a masivní propagandě se podařilo šířit informace, co ty dokumenty ve skutečnosti obsahují. Lži o tom, že strašíme, že jsou hoaxy, že jsme všichni Putinovi agenti atd., ty vůbec nezabraly. Za druhé. Informace se šířila přesně mezi těmi skupinami voličů, na kterých je Babiš závislý. Za třetí. Nedávné volební nevítězství ANO mu ukázalo, jak je jeho pozice křehká. Za čtvrté. Odmítly i daší státy. Za páté. Merkelová končí a ještě za ni není silný nástupce.

Zdroj: petrhampl.com

autor: PV