Petr Hampl: Zkrachovalí Republikáni a úspěšní politruci

reklama

Kdyby dnes Republikáni vybírali kandidáta do příštích prezidentských voleb, v primárkách by drtivě zvítězil Donald Trump. Obávám, že to jen potvrzuje, že Amerika přešla na systém jedné strany. Republikáni už nedokážou ani vybrat kandidáty. Bez ohledu na to, jak je Trump sympatický, je to muž minulosti. Bude se soustředit na rehabilitaci své osoby a na to, co mu kdo provedl neférového. Nelze čekat, že by prosadil jakoukoliv významnější změnu. Republikáni jsou zkrachovalá strana, která funguje už jenom ze setrvačnosti.

Mimochodem, pro ty, kdo věřili, že Trump má podporu ozbrojených sil, je tu studená sprcha. Výzkumy ukazují, že většina vojáků volila Bidena. Nikoliv vyšších velitelů (což by se dalo čekat), ale i obyčejných vojáků. Snad se to dá vysvětlit tak, že do armády nastupují mladí lidé, z nichž většina zrovna nevyniká bystrou inteligencí. Následuje intenzivní výcvik spojený s intenzivní indoktrinací – společně do nich nacpou návyky potřebné pro přežití na bojišti, ale taky správné názory. „Slouží režimu, který vás nenávidí, a pravděpodobně proti vám použijí své zbraně a schopnosti, pokud k tomu dostanou rozkaz,“ shrnul to Robert Hampton na Countercurrents. Bývalo to tak, že nad tímhle ideovým drilem v praxi převážilo, že vojáci pochází z dělnické třídy a mají v ní rodiče a kamarády. Ale jak je vidět, techniky vymývání mozku jsou efektivnější než dříve.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Hlas lidu, hlas epidemiologie Petr Hampl: Proč prohráváme Petr Hampl: Migrace jako čekání na příležitost Teď přijdou hrůzy. Babiš měl zakročit. Petr Hampl bez milosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.