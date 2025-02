Petr Jahn: Veřejnoprávní fiasko! Kdo chce víc nemá nic

Zmatené PR výstupy České televize

Velkou mediální novelu tedy Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, připravuje Ministerstvo kultury už několik let. ČT i ČRo, resp. jejich PR oddělení k tomu, v průběhu času, sem tam přidaly nějakou tu PR kampaň. V případě České televize se se stupňujícím tlakem stran odpůrců veřejnoprávních poplatků stupňovala i PR kampaň. Co výstup to „perla“. Bylo zkrátka vidět, že zděšení na Kavčích horách je nepředstírané. Protože to nejde tak hladce, jak si to s pětikoalicí dohodl už předchozí generální ředitel Dvořák. ČT tak plodí nesmyslné výstupy a přidává pomatená vyjádření nového GŘ Součka. Ta ve finále spíše nahrávala odpůrcům navyšování televizních poplatků, než že by čemukoliv veřejnoprávnímu pomohla. Navíc, krach plánovaného znovuzvolení Dvořáka do čela ČT, do toho krásného lednového snu, že v roce 2025 už bude miliarda navíc v rozpočtu ČT, hodil vidle. A tak se začali dít věci.

Dědictví ministra Baxy: Medvědí služba veřejnoprávnosti

Na ministerstvu kultury pod kuratelou náměstka Bc. Michala Šaška, pod tlakem „antipoplatkové vlny“, začali úředníci nahonem dávat dohromady relevantní argumenty, proč se musí navyšovat poplatky veřejnoprávním médiím a proč novela zavádí indexaci a placení poplatků i za chytrá zařízení. Muselo to dát hodně práce úředníkům ministerstva, placeným z našich daní, aby vymysleli něco, co bude mít hlavu a patu a co by mohl ministr na Výboru pro mediální záležitosti i ve veřejných projevech, prezentovat. No, nepodařilo se. Těch nonsensů je celá řada. Můj nejoblíbenější „argument“, je dokola ministrem a koaličními politiky téměř nábožné vzývání „nejveřejnoprávnějšího“ programu ČT24. Jak oni „pěkně pokrývají ty katastrofy a války“, že? Pak je ovšem nutné připomenout, že na výrobu ČT 24 jde cca půl miliardy Kč, zatímco na ČT Sport více než dvojnásobek! Opravdu to nikomu nevadí? Hlavně, že si všichni ti „ochránci veřejnoprávnosti“ berou do úst, při zdůvodňování svých narychlo spíchnutých argumentů pro navyšování poplatků, jediný skutečně veřejnoprávní klenot, ČT24(sic!). Že ministře Baxo?

Veřejnoprávní služba... Nebo ne?

Zde vyjmuto z materiálů komise EU je stručně definováno, co si EU pod pojmem veřejnoprávní služba asi tak představuje: „V krátkém shrnutí byly naznačeny požadavky především: poskytovat prostřednictvím svého programu prostor pro veřejné diskuze k vyjádření názorů nejširšího spektra lidí,

vysílat nestranné zpravodajství, být sociálním faktorem soudržnosti, podporovat vzájemné porozumění a toleranci, reflektovat filosofické myšlenky, nabízet původní produkci, především filmy, využívat nezávislé producenty a nabízet služby, které nejsou poskytovány komerčními subjekty.“ Hezky nám soudruzi z Bruselu slova nakladly za sebe. Bohužel realita současné veřejnoprávnosti je těmto idejím na hony vzdálená. Dnes a denně to vidíme a slyšíme zejména ve veřejnoprávním zpravodajství. Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, tak těžce nabouralo to jediné správné vidění světa, že veřejnoprávní redaktoři naprosto ztratili soudnost. To, co každý den vypouštějí do éteru nemá s novou realitou „světa s Trumpem a Muskem“ nic společného. Oblíbené bagatelizování jakýchkoliv názorů na cokoliv odlišného od veřejnoprávních názorů, vzalo za své hned při prezidentském projevu. A úspěšně pokračovalo odhalením, že „Soros agenda placená zvenčí“ skutečně existuje! A reakce na ČT24? Místo toho, aby jako čestní poražení přiznali pravdu, marginalizují doložená fakta „komu, kdo, kolik a za co“ zaplatil, aby vývoj šel tím jediným správným směrem. Opět dehonestují lidi s jinými názory, dělají z nich konspirátory, zločince a, za mě nepochopitelně, i nácky a ruské šváby. ANO, TYTÉŽ LIDI CO JIM MUSÍ PLATIT POPLATKY! Najděte si na X-ku post veřejnoprávního bijce režiséra Hřebejka. Jeho výplod na síti X zde není reprodukovatelný. Sprostá ubohost nemocného a pravdou raněného zvířete. Opravdu budeme snášet ničím nepodloženou kritiku nové americké administrativy, jen proto, že se lidem ve „veřejnoprávním zpravodajství“ nelíbí? Tak já mám pro ně špatnou zprávu. Nebudeme. Nám se nelíbí platit poplatky za cinknuté informace, zamlčování faktů, věčné urážení oponentů vlastních názorů redaktorů a moderátorů, ani profláknutý orloj těch politiků a lokálních celebrit se správným názorem na všechno, dokola defilujících ve zpravodajských a publicistických pořadech ČT. Nicméně, jak znám lidi z vedení Zpravodajství ČT, tak vždycky zavětří „kudy běží zajíc“ a do parlamentních voleb už půjdou řádně převlečeni do nových kabátů. A je jen na platící veřejnosti, aby jim na to opět neskočila. Chcete jeden příklad za všechny? Tak jo. Dříve, kolem roku 2000, byla nejhorším zlem ODS. Ty kritické neveřejnoprávní výroky na adresu Klause a Němcové na zpravodajském velínu, bych vám přál slyšet. A dnes? Fialova ODS je pro mnohé vzor cnosti hodný následování. A ano. Nepřekvapivě se jedná o tytéž lidi z dřívějších let. Dnes starší a v nových funkcích a převlecích.

Tzv. minimální veřejnoprávní služba vyřešena!

Dle rozhovoru, který generální ředitel České televize Jan Souček poskytl serveru Info.cz, je touto službou míněno vysílání tří kanálů ČT1, ČT2 a ČT24. Navíc to znamená i zrušením veskrze komerčního sportovního kanálu ČT4! A rázem bude rozpočet na výrobu pořadů o miliardu vyšší! To bude skvělých dramatických děl, investigativní publicistiky a zajímavých dokumentů! No a financování ČT je na hodně dlouho vyřešeno!!! Ale není. Nejásejme předčasně. Vzhledem k tomu, jak enormní je tlak na navýšení poplatků obecně, tak logicky „antipoplatková lobby“ zvyšuje svůj protitlak. A výsledkem je, že výhružná varianta páně Součka, by byla ještě z říše „best of“ pro Českou televizi. Opozice už nepokrytě mluví i o zrušení ČT 1 a ČT2 a zachování jen ČT24, ČT:D a ČT Sport. Minimální veřejnoprávní služba jak řemen, co? Myslím si, že ČT24 bude v každém relevantním návrhu. Nevím, kdo lobuje za dětský kanál ČT:D, ale majíce aktuální zkušenosti s malými dětmi, tak oni již desetiletí, nějakou věc, kterou zapnou a musí se dívat na to, co tam běží online, nechápou. Oni chtějí hned teď mít možnost volby a nepřeberný obsah. Tedy YouTube. A je to tak správně. Žijeme ve třetím tisíciletí a lineární vysílání, není-li přes IPTV, je prostě dávno mrtvé. Kdo lobuje za ČT Sport je jasné. Sportovní loby je jako houba prorostlá všude, kam se její spory dostanou. Už jsem napsal tisíckrát a zopakuji to ještě po tisící první: „Na vysílání ČT Sport není, nikdy nebylo a pokud někdo velmi hrubě nezasáhne, ani do budoucna nebude, nikdy nic veřejnoprávního!“ Klientelismus je plně začleněn do sportovní „veřejnoprávní“ DNA již od dob před rokem 1989. Zatímco se ostatní v devadesátkách v PR, skryté reklamě a product placementu teprve rozkoukávali, sporťáci byli naprosto připraveni. A vzhledem k tomu, že zákonodárci, jako obvykle, nezachytily varovné signály z praxe, tak jsme si na zákony upravující reklamu a sponzoring museli ještě pár let počkat. Mezitím se ze Sportu na České televizi stala neukojitelná hydra, která dnes polyká půlku rozpočtu ČT na výrobu pořadů!

Pojďme spojit telku a rádio!

Tenhle nápad je vyústěním, v perexu zmíněné, nezvládnuté přípravy a prezentace velké mediální novely. Prostě tlak vyvolává protitlak. Nápad na spojení České televize a Českého rozhlasu rozhodně není nový. Poprvé jsem o něm slyšel už v devadesátkách, právě ze strany politiků ODS. A ti stále titíž veřejnoprávní redaktoři to tenkrát, protože ODS byla nepřítel, komentovali jako snahu uškodit veřejnoprávním institucím a zároveň, což by do devadesátek sedělo lépe, získat skvělé vinohradské pozemky na prodej chlapcům, co s nimi hráli tenis. Dnes je situace složitější, což ale neznamená, že v druhé řadě o profit z nemovitostí nejde. Pro někoho absurdní návrh se vrací do hry, protože všem z antipoplatkové lobby už došla trpělivost a začínají padat radikální názory. Na variantu jednotné veřejnoprávní vysílací instituce mám, jako dlouholetý televizní profesionál, jasný názor a rád se zapojím do relevantní diskuse a případných konkrétních změn. Ale než začnete soudit, musíte si uvědomit jedno: „Za všechno, co se po volbách stane veřejnoprávním médiím může vládní reprezentace premiéra Fialy a Ministerstvo kultury zvlášť. Dále nekritičtí a fanatičtí obhájci té jediné správné veřejnoprávní pravdy a užiteční idioti přisátí ke zdrojům z veřejnoprávních médií.“ Tak jednoduché to je!

Petr Jahn

Autor je bývalý šéfproducent Ředitelství zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu České televize