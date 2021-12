Petr Mrázek: Byl to jen balónek?

reklama

Prvním problém je skutečnost, že nás, kteří Evropu obýváme po celá tisíciletí a ty, kteří si dnes dopoledne připluli přes moře pro peníze považuje za nikoli rovné či rovnoprávné, ale za úplně stejné, se stejnými právy, se stejnými nároky, se stejným viděním světa. To je lež a klidně mne považujte za rasistu či nacistu, je mi to srdečně jedno. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 16% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7601 lidí

Druhou, neméně závažnou skutečností je to, že návrhy této dámy jsou otevřeným odvržením evropské kultury a historie, jsou zamítnutím všeho, čeho Evropa ve svém dlouhém, složitém a leckdy dost bolestivém vývoji dosáhla. A ať se nám to líbí či nikoli, naše pojetí a úroveň práva a spravedlnosti, svobody, vědeckého pokroku, kultury, vojenské síly, to vše vychází z historického vývoje naší civilizace. Křesťanství je pilířem posledních dvou tisíciletí. Vůbec nechápu, proč bychom měli zahodit základní pilíře naší kultury – židovskou morálku, řeckou demokracii a římské právo. Čím to chtějí evropští „demokraté“ nahradit? A to je právě ten druhý problém – ztráta, vědomé zatracení vlastní historie, popření a zavržení lidských hodnot. A to je zločin a nazvěte mne, jak chcete, je mi to jedno.

Třetím problémem je skutečnost, že před společenstvím, které (snad) hodláme vybudovat, stojí řada vážných a naléhavých problémů, jejichž řešení je životní nutností. Místo toho se velmi značná část dobře placeného bruselského aparátu zabývá jakousi uměle vykonstruovanou hyperkorektností, protežováním šedesáti čtyř různých pohlaví a podobnými absurdními nesmysly. Nazvete mne zastydlým konzervativcem? Je mi to srdečně jedno.

Čtvrtým problémem je neuvěřitelný paradox. Všichni chápeme fantastický přínos spolupráce zemí EU, vytváření společného prostoru pro pestrou rodinu evropských států. Ale tohle musí vycházet ze skutečných potřeb, musí vycházet z přirozeného vývoje. Nucené tlačení do neexistujícího ráje jsme si již vyzkoušeli a moc nám to nesedlo. A přitom si právě tohle prostřednictvím našich politiků objednáváme, mnohým se to dokonce líbí a všichni si to platíme z vlastních kapes.

Zdálo by se, že když předsedkyně Komise, další chytrá dáma von der Leyenová, po nepříznivých ohlasech na iniciativy komisařky Dalliové dala této věci stopku, (snad trvalou), pak je vše v pořádku. Není, protože to nezamítla kvůli obsahu, ale jen kvůli ohlasu. Není, protože ani ona, ani nikdo z té obrovské plejády bruselských komisařů, předsedů, manažerů a úředníků, ať volených či jmenovaných takové nemravné nesmysly nezarazí v samém počátku,

Vážení, revizi nepotřebují svátky vánoční, revizi potřebuje celá EU.

