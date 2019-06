Petr Mrázek: Rusko a rok 68

Není to nic, co by nás mělo překvapit a dříve či později k tomu dojde. Rusové (a to platí po celou jejich historii) považují jakýkoli prostor ve svém blízkém sousedství za sféru svých zájmů a svého vlivu. Rusové uvažují o svých sousedech či spojencích jen v rovině poslušného vazalství. Přesně tímto úhlem vidí všechny země svého bývalého svazu, svého RVHP, své Varšavské smlouvy.

Carský imperialismus, ať se v dějinách proměnil v bolševické impérium či dnešní Putinovskou říši, se chová a zřejmě bude chovat stále stejně. Odlišný názor považuje za projev nepřátelství, odlišný postoj cítí jako agresi. Ruská oficiální místa budou tento návrh falšující nejen naši, ale i jejich historii, zlehčovat, vydávat za projev několika jednotlivců a vůbec by mne nepřekvapilo, kdyby se tím pyšnili jako projevem demokratických svobod.

Co s tím? Především by naše republika měla zcela oficiálně vyjádřit tvrdě odmítavý postoj k této nynější i podobným budoucím iniciativám. To je úkol presidenta, vlády, parlamentu. A není potřeba se ptát Rusů, jak to vlastně myslí, protože jak mysleli, tak to řekli.

Jestliže Rusové chtějí (a jednou tak jistě učiní) ocenit své vojáky za jejich „výkony“ při okupaci naší země, pak je ale také nejvyšší čas, abychom něco učinili pro ty naše vojáky, kteří se této okupaci postavili. Nedokážeme-li si udělat pořádek sami doma, pak asi nemáme právo činit tak jinde. A to je myslím základní poučení z celé této události.

Petr Mrázek

'Praha 6

