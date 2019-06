Petr Němec: Babiš protěžuje Američany. Vrtulníky pro armádu budou o 5 miliard dražší

Americká výhoda

To, že armáda potřebuje nové vrtulníky se ví a je všeobecně akceptováno. Co už je méně přijatelné, že armáda tak činí bez soutěže a evidentně prosazuje pouze americkou stranu. Opozice pochybný nákup dlouhodobě kritizuje, komunisté armádní akvizici dokonce spojili s rozhodováním o podpoře vlády.

„Nemám zájem na nákupu předražených vrtulníků ze Spojených států amerických. Ještě v situaci, kdy výrobce vrtulníků odebral výrobu z Aera Vodochody,“ shrnul předseda KSČM Vojtěch Filip , který tvrdí, že první americká nabídka stroje předražila o 30 procent.

I přes hlasité protesty opozice čile pokračují vyjednávání s americkou stranou. Tento týden například přímo na ministerstvu, kdy americký velvyslanec Stephen King předal do rukou ministra Metnara dvě verze nabídky. V první verzi se jedná o 12 vrtulníků Black Hawk za 13,2 mld. Kč, balíček druhý obsahuje 8 víceúčelových vrtulníků Venom a 4 jednoúčelové bitevní stroje Viper v hodnotě 14,5 mld.Kč. 0bě nabídky již byly schváleny Americkým kongresem.

To, že italský výrobce Leonardo se svým AW 139M nabízí o 5 mld levnější stroje, na ministerstvu nikoho nezajímá. Náčelník generálního štábu Opata je s nabídkami Američanů spokojen. Jde podle něj o kategorie špičkových vrtulníků. Před novináři ještě ocenil nižší cenu druhé americké nabídky.

Trochu stranou však zůstává informace, že vrtulníky Black Hawk budou stát sice při pořízení 13 miliard Kč, ale několikanásobnou částku pak vydá Česká republika v průběhu jejich životního cyklu. A pořizovat čistě bitevní stroje Viper, které nemohou přepravovat žádné vojáky, už vůbec nedává smysl.

“Američané se u nás snaží vytvořit pouze logistickou základnu, nákup jejich vrtulníků znamená další investice v podobě skladování dílů, servisu, školení lidí atd. Nejen že je cena přemrštěná, padlá na hlavu, ale jen za údržbu jednoho vrtulníku v hodnotě jedné miliardy, zaplatíme další 4 v průběhu 15 let”, kritizuje nákup vrtulníků armádní a bezpečnostní expert Jaroslav Štefec.

Dlouhá vrtulníková historie

Výběr nových vrtulníků, které by měly nahradit zastaralé ruské stroje, trvá dlouho a provázejí ho zmatky a nekoncepčnost. Vše začalo za ministrování Martina Stropnického, který zadal vypracovat marketingový průzkum, u něhož to ale skončilo. Jako nejlepší byly vyhodnoceny nabídky italského výrobce Leonardo a amerického výrobce Bell Helicopters. Kdyby v té době rozhodovala cena, museli by zvítězit Italové, jejichž stroje byly o polovinu levnější.

Stropnického ale vystřídala Šlechtová a vše začalo znovu. Ministryně prohlásila, že žádný z nabízených vrtulníků nesplňuje požadavky vojáků, což znamenalo podstatné zdržení.

Po rekonstrukci vlády nahradil Šlechtovou Lubomír Metnar, který zařadil dokončení nákupu vrtulníků mezi svoje priority.

Ještě minulý rok ministerstvo obrany vybíralo ze dvou nabídek – italské a americké. Pak ale přišla Babišova návštěva Bílého domu a dál se vybíralo sice stále ze dvou nabídek, ale už jen amerických.

Bude se opakovat kauza CASA?

Premiér Babiš svým jednáním opět naštval Evropskou komisi a znepřátelil si Italy. Ti však mají v komisi silné slovo. A tak se může stát, že se bude opakovat kauza CASA, kdy před 10 lety Italové vyvolali řízení proti České republice. Tehdejší ministryně Vlasta Parkanová také nedala možnost podat nabídku konkurenčnímu italskému typu C-27 J Spartan a prosadila přímý nákup letounů C-295 Casa. V souvislosti s tím je bývalá ministryně dosud popotahována po soudech.

To, že nejmocnější světový politik věnoval premiéru malého státu hodinu a deset minut svého času je zcela unikátní.

Teď už ale víme, jakou mělo 80 minut Babišovy slávy cenu - 5 miliard Kč z našich daní. To je desetkrát více než možná bude muset Česká republika vracet za neoprávněné dotace pro Agrofert.

autor: PV