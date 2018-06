Petr Prokeš: Výbušná atmosféra mezi komunálními politiky kvůli vyloučené lokalitě

Nejsilnější opoziční volební strana Sdružení Mostečané Mostu (SMM) čítající deset zastupitelů a rovněž opoziční hnutí ANO 2011 s pěti zastupiteli vyzvaly ruku v ruce primátora Jana Paparegu (nestraník zvolený za Severočechy Most), aby neprodleně svolal mimořádné zasedání zastupitelstva, které by mělo na programu jediný bod – vyhlásit celé území statutárního města Most za sociálně vyloučenou lokalitu.

Ke svolání ale nedošlo.

Ačkoliv je Jan Paparega vysokoškolsky vzdělán, má asi problém s počty. I lidé se základním vzděláním dobře vědí, že deset a pět je patnáct, avšak pan primátor veřejnosti sdělil, že má podezření na to, že v obou zastupitelských klubech se patnáct lidí (tedy zákonem požadovaná třetina zastupitelstva) nerozhodlo pro žádost o svolání mimořádného zasedání. Je to přinejmenším zvláštní, když pan primátor něco takového veřejnosti sdělí, když osobně na zasedání zastupitelských klubů nebyl přítomen. Co je ale zřejmé na první pohled je to, že veřejně vyjádřil oběma klubům nedůvěru! Vlastně řekl to, že „mostečané“ a „aňáci“ jsou lháři. No a potom v takovém prostředí nedůvěry dělejte politiku pro lidi!

Dalším primátorovým „argumentem“ je oponentura ve stylu vyhlášení Mostu za sociálně vyloučenou lokalitu by bylo nezákonné a následně by bylo zrušeno. Takový argument opozice nerozporuje, nicméně poukazuje na příklad Kladna, kde jsou znát již první pozitivní zkušenosti s takovým opatřením a poukazuje i na aktivitu zastupitelů v Ústí nad Labem, kteří se na vyhlášení krajského města vyloučenou lokalitou připravují. Lidé ze SMM a ANO říkají jasně: Porušme zákony, aby se stát konečně probudil a začal něco dělat. Příliv nepřizpůsobivých je pro všechny slušné občany žijící v postižených městech devastující. Stát na to musí reagovat.

Jestliže pan primátor SMM a ANO nakonec obvinil z populismu, jehož prostřednictvím chtějí vyhrát volby, pak je podivné, že se vládnoucí Severočeši Most na tomto „populismu“ nechtějí podílet. Svolání mimořádného zasedání zastupitelstva a jimi konečně projevený zájem o problémy slušných bydlících by jim přece také přinesly hlasy voličů.

(autor je mostecký novinář, tiskový mluvčí SBD Krušnohor a Sdružení Mostečané Mostu)

Psali jsme: Petr Prokeš: Počínání města pod vedením primátora Paparegy je skandální, tvrdí vlastníci pozemků Petr Prokeš: V „panelákově“ uzavření lidé otevírají dveře Petr Prokeš: Nastává návrat k vizi propojení učňovského školství a firem? Petr Prokeš: Nezačala v Mostě náhodou válka?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV