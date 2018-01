Přemysl Votava: Novinář popleta, nebo jasný záměr?

Dovídáme se, že Zeman ztratil voliče…. Matematika, která sice nesedí, ale účel nejspíše světí prostředky..... Přesto stačí otevřít příslušnou statistiku a pravda leze ven. Hon na Zemana probíhá již celých pět let. Přesto určitá pravidla a serióznost by se měla, v médiích dodržovat.

Dle mnohých médií, (viz zde) Miloš Zeman ztratil oproti prezidentským volbám v roce 2013 tři čtvrtě milionu hlasů… Jaká je ale pravda. První možnost je, že média srovnávají hlasy Zemana z letošního I.kola s II.kolem Zemana v roce 2013. Pro ty nezasvěcené připomínám, v II. kole v roce 2013 kandidovali již jen dva kandidáti. Takže hlasy se dělily na dva kandidáty, tedy mezi Zemana (ten získal 54%) a Schwarcenberga (získal 45%). To je první možnost dezinformace, nebo dokonce lži….

Druhá možnost je, že autor zprávy špatně četl, nebo vše popletl. Takže uvádím, letos Zeman oslovil v I. kole 38, 5% voličů, v roce 2013 méně, tedy 24% voličů. Takže to bylo letos výrazné navýšenío 14%. A v počtu hlasů, aby to bylo zcela jasné i pro ta média, získal v roce 2013 v I.kole 1.245. 848. A nyní v I. kole 1.985 547. Takže je to obrácené, naopak získal o 750.000 hlasů více, než v roce 2013.

Ale chápu tvůrce této matematiky, dle přísloví..... " Kdo nic neví, všemu věří "

Přemysl Votava

(nár.soc.)

