Zemanovy a Drahošovy šance jsou prý vyrovnané

Deníky si také všímají povolebního projevu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zemanovi v něm sice slíbil podporu i ve finálovém duelu, ale zároveň jej vyzval, aby se distancoval od svého hradního okolí a jasněji se přihlásil k západnímu směřování země.

Zemanův výsledek pod čtyřicet procent hlasů je poměrně hluboko pod očekáváními, Zeman ale ještě zdaleka neprohrál, jeho porážka však není zcela vyloučena, píše E15. „A nevídané semknutí všech protikandidátů s výjimkou Petra Hanniga za Jiřím Drahošem ukazuje, že proti Zemanově obhajobě bude stát velká síla,“ podotýká autor.

Podle komentáře Lidových novin (LN) sice Zeman podle očekávání vyhrál se slušným ziskem přes 38 procent hlasů, ale... „A řada pro něj jistě neradostných ‚ale‘ je dost dlouhá. Především na rozdíl od voleb v roce 2013 nemá v podstatě žádný ‚koaliční potenciál‘,“ míní komentátor.

Zeman se podle komentáře deníku Právo bude muset zamyslet nad změnou taktiky a pokusit se voličům nabídnout trochu jinou tvář, je-li toho ještě schopen. „Ony zbraně, které je zvyklý používat, se totiž v nadcházejícím střetnutí mohou obrátit proti němu,“ míní autor.

Nezemanovský tábor podle komentáře Hospodářských novin táhne za jeden provaz a nehodlá ho pustit. Zeman vsadil na politiku rozdělení společnosti a další hlasy teď příliš nemá kde brát. Navíc Drahoš je nekonečně těžší soupeř než Karel Schwarzenberg před pěti lety, poznamenává autor. Nakonec ale přesto může Zeman mandát obhájit – pokud se mu podaří svého soupeře znevěrohodnit a pokud dokáže zmobilizovat rezervoár svých příznivců. „Zeman je v defenzivě, ale referendum o jeho osobě, a tím o směřování Česka není rozhodnuté,“ uzavírá.

Výsledky prvního kola lze číst různě. Jasným vítězem je Zeman, faktickým Drahoš, navrch má Zeman, protože druhé kolo rozhodnou televizní duely, a tam „politický veterán roznese nezkušeného vědátora na kopytech“, navrch má Drahoš, protože je pro méně lidí nepřijatelný a má vyrovnanější plošnou podporu, píše Mladá fronta Dnes. Při zvážení všech plusů a minusů jsou síly víceméně vyrovnány a každý z kandidátů má jiné trumfy a také jiná slabá místa, dodává.

Zemana musel podle komentátorů znervóznit povolební Babišův projev. Premiér si takovou „drzost“ před prvním kolem nedovolil a dosud neotřesitelný pakt obou mužů dostal první trhlinky, uvádí E15. „Je patrné, že i Babiš si chystá půdu pro případ, že by Zeman ve druhém kole prohrál, a nijak se tím netají,“ píše list.

Premiér nynějšímu prezidentovi „drsně“ poradil, aby veřejnost ujistil, že není stoupencem Ruska a Číny, a ať se rychle zbaví svých nejbližších, Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře, poznamenává komentátor Práva. Staví tím dvě podmínky, které by Zemanovu politickou identitu zrovna před rozhodující volbou narušily tak silně, že by ji mohly zcela zničit, soudí autor. „Babiš fakticky Zemanovi podráží stoličku, na které sedí, aby ztratil rovnováhu a žuchl. Nehledě na to, že tyto blahosklonné rady zcela jistě vnímá prezident jako urážku,“ dodal.

Podle komentáře LN z premiérova projevu vyplývá, že „Zeman by měl přestat být Zemanem“. Podporu ve stylu chytrá horákyně si lze vyložit i tak, že Babiš začíná Zemana odepisovat, poznamenal autor. Podle jiného komentáře Lidových novin je Babiš svým způsobem v pasti, jelikož jeho první vláda takřka jistě důvěru nedostane a druhý pokus je ve hvězdách. Druhé pověření mu nemusí dát ani Miloš Zeman, natož, kdyby vyhrál, Jiří Drahoš. „Hlava státu sice přislíbila, že i napodruhé jmenuje stejného premiéra, ale jak známo, ‚jen idiot nemění své názory‘,“ píšou LN. Příští dva týdny budou nesporně hodně zajímavé, a to hned na několika šachovnicích české politiky, uzavírá list.

