Průzkum: 8 z 10 dospělých se nebojí nakažení invazivním pneumokokem

Invazivního pneumokokového onemocněním (IPO) se nebojí 8 z 10 dospělých, kteří se účastnili nedávného výzkumu PneuVue. Přitom pneumokok může vyvolat těžký zápal plic, meningitidu, otravu krve s možnými celoživotními následky a zhruba pětina případů onemocnění končí smrtí. Bakterie Streptococcus pneumoniae je velmi nebezpečná zejména pro děti do dvou let a seniory. V Plzeňském kraji v roce 2017 čelilo velmi vážnému průběhu pneumokokové infekce podle prof. MUDr. Petra Pazdiory, CSc. z Krajské hygienické stanice 52 lidí, nejvíce od začátku sledování v roce 2008, 12 z nich zemřelo. V předchozím roce 2016 to bylo na západě Čech 22 pacientů, dvěma onemocnění přivodilo smrt. Riziko lze ale snížit očkováním, které dětem a seniorům nad 65 let hradí zdravotní pojišťovna. U dětí je očkování hrazeno za podmínky, že všechny dávky základního schématu budou aplikovány do 7. měsíce věku dítěte a 1 dávka přeočkování do 15 měsíců věku.

Ve zvýšeném riziku onemocnění invazivním pneumokokovým onemocněním jsou lidé trpící jiným chronickým onemocněním, jako je např. cukrovka, astma či chronické onemocnění srdce, což je nad 65 let velmi časté. Pneumokokový zápal plic pro ně může být život ohrožujícím stavem. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2005 připraví o život ročně 1,6 milionu lidí na celém světě.

„Pneumonie neboli zápal plic je závažné respirační onemocnění, které v ČR ročně postihne více než 100 tisíc obyvatel. Mnoho z nich nemoci rovněž podlehne; v nemocnici 6 až 15 procent. Jedním z nejčastějších původců zápalu plic je Streptococcus pneumoniae. Pro předcházení vzniku pneumonií je velice důležitá prevence a v neposlední řadě i očkování. Je vhodné především u rizikových skupin – u nemocných po odstranění sleziny, po transplantacích kostní dřeně, u osob s defektem obranyschopnosti. Dále také u chronicky nemocných lidí, s onemocněními plic, srdce, cukrovkou, u malých dětí, ale i u starších jedinců. V ČR je osobám nad 65 let věku očkování proti pneumokokům plně hrazeno,“ upozorňují prof. MUDr. Miloš Pešek CSc., přednosta pneumologické kliniky plzeňské fakultní nemocnice a krajský koordinátor České pneumologické a ftizeologické společnosti, a prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D., zástupce přednosty PNE kl. FN Plzeň.

Zápal plic se nevyhýbá nikomu a je stejně nebezpečný jako v době, kdy v jeho důsledku přišel o život spisovatel Karel Čapek. Letos v únoru na něj například zemřel manžel dánské královny, korunní princ Henrik.

Pneumokokové onemocnění není běžné nachlazení. Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie velikosti zhruba dva mikrometry (tisícina milimetru), typicky se shlukuje do dvojic, takže pod mikroskopem má tvar kávového zrnka. „Běžně osídluje sliznice úst, nosu a dalších oblastí horních cest dýchacích. Nejčastějšími nosiči jsou děti do dvou let věku. Svým nosičům nezpůsobuje problémy, dokud není oslabena obranyschopnost organismu například při viróze. Při postižení sliznic způsobuje pneumokok zápal plic anebo zánět středouší. Pokud se dostane přes slizniční bariéru, může způsobit závažné komplikace. Zejména zaplavení organizmu bakteriemi, sepsi, lidově otravu krve, anebo zápal mozkových blan,“ přibližují prof. Pešek a prim. Krákorová.

Při vstupu pneumokoka do mozkových obalů může vzniknout meningitida. Ta může i po vyléčení zanechat trvalé následky, jako je poškození zraku a sluchu, ochrnutí nebo zejména u dětí psychomotorickou retardaci. Dětem pneumokoky způsobují také bolestivý zánět středního ucha. Nebezpečný je průnik do plic, který může způsobit pneumonii neboli zápal plic. Přesto jen 18 procent lidí klinicky označených jako rizikových pro zápal plic sami sebe označují za „velmi ohrožené“ a méně než třetina ví o existenci preventivního očkování.

Inkubační doba mezi vniknutím bakterie do těla a prvními příznaky pneumokokového onemocnění je jeden až tři dny. Má prudký začátek s vysokou horečkou, kašlem, bolestí na hrudi a dušností. Největší výskyt onemocnění je v zimě. Nakazit se je možné od člověka s pneumokokovou infekcí nebo od přenašeče.

Povědomí o nebezpečí onemocnění pneumokokem je v České republice malé. Na 14 procent respondentů výzkumu PneuVue v Česku si myslí, že automobilové nehody způsobují nejvyšší počet úmrtí v zemi. Ve skutečnosti zápal plic způsobuje téměř třikrát více úmrtí než dopravní nehody.

autor: PV