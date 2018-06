Průzkum: Mladí lidé investovat chtějí, jen nevědí jak

V porovnání s generací čtyřicátníků (62 %) a šedesátníků (72 %) je to ale stále výrazně méně, než by bylo možné očekávat, protože právě nejmladší generace má v porovnání s předchozími po celý svůj život svobodný přístup nejenom k informacím, ale i k finančním produktům.

Celých 13 procent mladých se také domnívá, že investice se jich netýkají a ještě nějakou dobu týkat nebudou.

„Z výsledků průzkumu je patrné, že mladí lidé o investicích přemýšlejí a převážná většina k nim má zdravý přístup. Každý jedenáctý pak vnímá, že mu mohou přinést finanční nezávislost a svobodu. Vše je ale otázkou správného nastavení investice. Pro dlouhodobé úspěšné investování je třeba se držet několika pravidel, jako jsou dlouhodobost investice, pravidelnost a důraz na diverzifikaci portfolia,“ komentuje výsledky Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting, a dodává: „Mladí lidé mezi 20 až 29 lety by neměli otálet a začít si nějakou část svého příjmu odkládat již dnes. Pro tuto věkovou skupinu je typické, že moc nechce řešit situaci, jako je přilepšení k důchodu. Má ale i jiné cíle, k jejichž splnění jim mohou investice pomoci.“





Mladá generace se musí na důchod připravit sama, pomůžou jim investice

Celkem překvapivě z průzkumu také vyplynulo, že 18 procent dvacátníků se obává ztráty hodnoty vložené do investice. Přitom právě mladá generace má oproti ostatním věkovým skupinám jednu velikou výhodu.

„Současní dvacátníci by se vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji a absenci důchodové reformy měli aktivně zajímat o zajištění se na důchodová léta. Čím dříve začnou, tím méně je to bude finančně bolet,“ radí Martin Novák a pokračuje: „Čas je jejich hlavní devizou, odložené prostředky mohou nechat pracovat po deset, dvacet, ale i třicet či více let. Na stejnou tak zvaně cílovou částku se tedy mohou dostat při výrazně nižší měsíční investici než starší lidé.“

Prognóza pro mladou generaci počítá se zvyšujícím se průměrným věkem dožití (aktuálně muži 76,2 let a ženy 82,1 let) a zároveň se snižujícím se počtem ekonomicky aktivních občanů. Právě ekonomicky aktivní odvádějí v podobě daní finance do průběžného důchodového systému, z něhož se penze vyplácejí. Za zhruba 25 až 35 let půjdou do důchodu velmi silné ročníky tak zvaných Husákových dětí, kteří dnes systém drží nad vodou. Sečteno, podtrženo, je možné (či pravděpodobné), že státní důchody budou v budoucnosti spíše klesat, nebo stagnovat a věk odchodu do důchodu se bude naopak zvyšovat. Aby si lidé právě v důchodovém věku udrželi svoji současnou životní úroveň, měli by se o tuto problematiku zajímat již dnes.

Kolik musím investovat, abych měl v 65 letech 1 000 000 korun?

Začnu jako Měsíční pravidelná investice 20letý 329 Kč 30letý 653 Kč 40letý 1 375 Kč 50letý 3 347 Kč 60letý 15 111 Kč

(V tabulce je počítáno pro věkové kategorie 20- až 50letý s průměrným měsíčním zhodnocením 6,5 procenta po celou dobu investice, v případě kategorie 60letých je průměrné zhodnocení 4 procenta po celou dobu investice.)

Průzkum byl realizován v březnu 2018, N=1575 ve věku 20 až 29 let, 40 až 49 let a 60 až 69 let. Průzkum realizovala společnost Broker Consulting přes aplikaci Instant Research společnosti Ipsos.

autor: PV