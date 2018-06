Radek Sárközi: Práce třídního učitele si vyžádá dvacet hodin měsíčně navíc

Třídní učitelé by si mohli přilepšit o pár tisíc měsíčně, navrhují lidovci.

Práce třídního učitele si podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho vyžádá průměrně dvacet hodin práce měsíčně navíc oproti práci učitele, který není třídním učitelem.



„Přepočteno na hodinu práce obdrží v současnosti třídní učitel za práci navíc pouze 20 až 65 Kč. Vzhledem k růstu tarifní části platů přestala být výše příplatků motivační a neodpovídá náročnosti ani rozsahu práce navíc,“ míní Sárközi.

Poslanci KDU-ČSL proto nyní na návrh Pedagogické komory přišli s novelou zákona, který by v případě, že by byl schválen, zvedl příplatek třídním učitelům na 2,5 až 3,5 tisíc měsíčně. Přepočteno na hodiny by tak měli o 125 až 175 Kč víc.

autor: PV