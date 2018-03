Radim Valenčík: Kiska a Trump. Kdo je v koncích?

Novinář psal o působení kalábrijské mafie na východním Slovensku a jejím napojení na slovenské politiky." (ZDE)

Nebezpečím pro darebáky by přece nebyl on, ale ti "kteří pro něj měli nové důkazní materiály". Kde jsou? Proč už tyto materiály nezveřejnili jinými kanály, pro které se cesta víc než otevřela?

HLAVNĚ, ABY SE TA VRAŽDA VYŠETŘILA, KISKA ZA TO PŘEVZAL OSOBNÍ ODPOVĚNOST:

"Jako hlava státu to nepřipustím. Toto není cesta k obnovení důvěry. Proto jsem pana Pellegriniho požádal o nový návrh. Pokud má nová vláda zájem obnovit důvěru lidí ve stát a uklidnit rozhořčenou veřejnost, musíme mít na její obsazení přísné nároky," řekl prezident. Nelíbí se mu nominace Jozefa Ráže ml., syna zpěváka Joža Ráže, a chce nového kandidáta na post ministra vnitra. Podle jeho slov by to měl být člověk, který zaručí nezávislost vyšetřování případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnířové . - "A také podezření z působení organizovaného zločinu, o němž psal zavražděný investigativní novinář," řekl Kiska. "Desítky tisíc lidí protestují v ulicích také proto, že ztratili důvěru v upřímný zájem o spravedlnost ze strany těch, kteří stojí v čele nejdůležitějších úřadů a ministerstev. Léta obsazování veřejných funkcí příbuznými, kamarády a obchodními partnery vytvořilo v očích veřejnosti nelichotivý obraz o stavu státních institucí. Nevěří, že vrcholové pozice jsou obsazovány lidmi, kteří upřímně chrání veřejný zájem," dodal Kiska." (ZDE)

"Americký prezident Donald Trump se hodlá v nepříliš vzdálené budoucnosti sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Oznámil to během úterního setkání s novináři. Tématy vrcholné schůzky mají být pokračující závody ve zbrojení, vztahy s KLDR či situace v Sýrii a na Ukrajině. Trump o možném summitu v úterý hovořil telefonicky s Putinem, jemuž blahopřál ke znovuzvolení v nedělních prezidentských volbách." (ZDE)

Trump patrně skutečně potupně upevňuje svoji pozici.

