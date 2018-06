Radim Valenčík: Merkel - politika návratu ke zlu

27.06.2018 14:50

Pokus o revizi česko-německé deklarace: pro vysídlení chybělo jak morální, tak politické ospravedlnění. To prostě nelze. Vývoj jak v politické, tak morální rovině měl plnou kauzalitu, nikoli že by se z této kauzality vymykal. To, o co jí šlo, je zřejmé - vyvolat pocit asymetrie viny, který se u nás některá média snaží trvale pěstovat.