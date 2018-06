Radim Valenčík: Trump s Orbánem odepsali Frau Merkel

Myslím, že demagogie s "přijatelností" končí:

"Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru povzbudil maďarského premiéra Viktora Orbána, aby nadále silně hlídal jižní hranice Maďarska. Agenturu MTI o tom v sobotu informoval ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó. Orbán měl Trumpovi odpovědět, že Maďarsko bude pokračovat v dosavadní migrační politice a své hranice určitě ochrání. "

Viz celé a podrobně:

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/475243-trump-volal-orbanovi-aby-ho-povzbudil-v-jeho-protiimigacnich-opatrenich.html

Postupně padá jeden EU-Merkel-protektorát za druhým včetně Bavorska, jak jsem už před delší dobou uvedl, Frau Merkel se podařilo rozložit nejen EU, ale i Bundes, sama uvažuje o brzkém odchodu... A my argumentujeme jakousi "přijatelností"?

Koho vlastně potřebuje Babiš do vlády a koho tam nepotřebuje?

To, co se právě teď odehrálo, může mít pro sestavení vlády zásadní vliv. Problém je, že Babiš si je v mezinárodních otázkách velmi nejistý. Proto také bude hodně záležet na tom, jak současné dění bude vnímat veřejnost. Jak rychle jí dojde, že se to v EU rychle láme a že "to, co bylo, dávno není", jak zpíval kdysi Karel Gott.

Každopádně Bavor Seehofer musí mít z této nečekané podpory radost:

"V Německu se vyostřuje spor o migraci. Ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) podle listu Welt am Sonntag řekl, že už s kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) nemůže dál pracovat. Mluvčí vlády mezitím popřel informace o tom, že Merkelová chystá summit evropských států, které jsou nejvíce zasaženy uprchlickou krizí."

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/merkelova-migrace-eu-summit-italie-recko-rakousko-evropska-unie-pxf-/zahranicni.aspx?c=A180617_100309_zahranicni_mko

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV