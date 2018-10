Radim Valenčík: Osm kroků k záchraně soc. dem.?

1. zastavme "válku růží", přestaňme s on-line vyřizováním účtů a neztěžujme těm našim zvoleným reprezentantům povolební vyjednávání vzájemným okopáváním kotníků a snižováním koaličního potenciálu ČSSD pro městské a obecní koalice,

K tomu: Dost planá výzva. Momentálně mají ve stávající ČSSD převahu vyžírkové (původně jsem chtěl napsat "mafiáni", ale to by bylo příliš lichotivé), kteří tunelují, co se ještě dotunelovat dá. Včetně pozice, kterou ČSSD má ve vládě. Současné vedení chtě nechtě reprezentuje zájmy těch, kteří si zprivatizovali ČSSD a poslali ji ke dnu. To není "válka růží", ale je to boj o osvobození se z tenat zla. Zlu nelze sloužit.

2. berme vzkaz voličů jako poslední vážné varování a tím více buďme aktivní jako vládní koaliční strana v nastolování a prosazování témat, která lidi opravdu zajímají a kvůli kterým nás budou chtít volit, vraťme se k tradiční socdem politice pro dolních 10 milionů občanů České republiky a oslovujme zaměstnance i živnostníky, rodiny s dětmi, seniory, lidi s hendikepy, obyvatele z venkova i větších měst, všechny slušné a poctivé lidi, pro které slova o svobodě, spravedlnosti a solidaritě nejsou prázdnými pojmy,

K tomu: Těmto výzvám už nikdo nebude věřit. Jediný vzkaz voličům – obrozená či spíše osvobozená sociální demokracie. Od koho? Od těch, co z ní, resp. z její pozice tyjí. I od těch, kteří jim slouží.

3. zaktivizujme naše odborné zázemí a naslouchejme lidem s praktickou zkušeností – starostům, hejtmanům, odborníkům ze všech odvětví,

K tomu: Odborné zázemí bylo přece záměrně zdevastováno, aby "nepřekážalo" politice vysávání společnosti z pozice zprivatizované historické strany. Jak chcete aktivizovat to, co bylo zničeno? Odborné zázemí je třeba začít trpělivě vytvářet. A jako skutečně odborné, ne zase jako startování pozice k rozdávání kšeftů.

4. najděme odvahu k přeregistraci celé ČSSD, abychom sami sobě nelhali do kapsy a pracovali s reálným stavem členské základny, s lidmi, kteří se chtějí zapojit do záchrany ČSSD,

K tomu: Rozumný krok. Organizovaná přeregistrace jako cesta zbavení všech historických zátěží – klanů, těch, co selhali, kmotrů i dluhů. Kdo a jak bude tuto přeregistraci, která uchová pouze to nejcennější – ideovou identitu strany (která je v současné slupce už vyeliminována).

5. připravme nové, jednodušší a na politickou realitu operativněji reagující stanovy, které pomohou ČSSD projít krizovým obdobím, umožní řídit stranu na všech úrovních a zároveň dají členské základně právo aktivně rozhodovat o klíčových otázkách - jak v přímých volbách vedení strany na celostátní i regionální úrovni, tak i v celostranických referendech a anketách, jako tomu bylo při rozhodnutí o vstupu ČSSD do vlády letos v létě,

K tomu: Rozhodně jako – jako součást přeregistrace, která znamená plný rozchod se stávajícími institucemi strany.

6. ukončeme zbytečnou a vysilující válku některých našich představitelů s prezidentem republiky M. Zemanem, bývalým úspěšným předsedou ČSSD a premiérem jednobarevné vlády ČSSD. Naopak spojme své síly a oslovujme zklamané voliče ČSSD s cílem získat je zpět,

K tomu: To je samozřejmé. Ale to není tak podstatný problém.

7. neslibujme nereálné a nepodbízejme se sliby všeho zadarmo či marketingovými závody ve výdajích veřejných rozpočtů pro jednotlivé profesní či sociální skupiny, ale prezentujme se promyšlenou národohospodářskou a sociální politikou. Připravme pro nadcházející sjezd takový program ČSSD pro příští roky, který bude základem pro evropské, krajské i sněmovní volby v letech 2019-2021,

K tomu: Zde lze souhlasit, ale to chce to zcela jiný vztah k teorii. Ta musí být základem komplexního programu. Tak dobrého, aby kompenzoval ztráty, které rozchodem se stávající institucionální strukturou sociální demokracie utrpí.

8. pracujme na všech úrovních politiky na postupném získávání ztracené důvěry voličů levice, už dneškem totiž začíná další předvolební kampaň a nemůžeme si dovolit promarnit ani den. Každý poctivý sociální demokrat teď musí dostat šanci podílet se na záchraně ČSSD a na pokusu učinit ji opět silnou a sebevědomou demokratickou levicovou stranou.

K tomu: Ale už to musí být práce pro obrozenou a od stávajících struktur osvobozenou sociální demokracii, která projde očistným procesem přeregistrace.