Radomil Bábek: Malí podnikatelé a živnostníci – (zatím) bez vlivu a politického zastoupení

reklama

Oceňuje to společnost? Ne, závist vládne světem. A jak se podnikatelům a živnostníkům odměňuje ten jimi živený stát? Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2644 lidí

To ovšem není vše, co má stát pro podnikatele a živnostníky. Veřejnost si neuvědomuje, že podnikatelé a živnostníci, jako novodobí nevolníci. Zdá se vám to přehnané? Tak posuďte sami: Podnikatelé a živnostníci vykonávají pro stát řadu prací – zadarmo, na vlastní náklady, a ještě pod hrozbou pokut a kriminalizace. Výběr daní, evidence a výběr odvodů z mezd, veškerá personální agenda za zaměstnance, veškerá nemocenská a sociální agenda, a dokonce i exekuce, sběr nejrůznějších statistických údajů, to vše zařizují pro stát podnikatelé a živnostníci. Zadarmo a pod hrozbou sankcí.

Takový stav je neudržitelný. Podnikání je práce, živnost je práce, a podnikatelé a živnostníci se musí věnovat své práci, nikoli sloužit státu. Je nutné to změnit. Máme sice Podnikatelské odbory, které hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu, ale to zjevně nestačí. Politici si vždy po čtyři roky dělají v Parlamentu, co je napadne, posílají miliardy velkým firmám a nadnárodním korporacím, aby se pak před volbami začali vtírat do přízně malých podnikatelů a živnostníků. Ukazuje se jako nutné mít v Poslanecké sněmovně zastoupení. Musíme tam mít své lidi!

Vymyslel, vybudoval jsem a řídím Podnikatelské odbory. Abych mohl pokračovat v práci pro české podnikání, rozhodl jsem se vstoupit do politiky. Spousta lidí to chápe, většina členů Podnikatelských odborů i ostatních podnikatelů a živnostníku si uvědomuje, že bez zastoupení v Parlamentu se bude naše situace jen zhoršovat.

Volební kampaň je v plném proudu a já se pokouším dostat za nás, podnikatele a živnostníky do Poslanecké sněmovny. Není to můj osobní zájem, ale cítím to jako povinnost vůči českému podnikání, vnímám to jako nutnost, pokud chci hájit práva a zájmy malých podnikatelů a živnostníků.



Hlavní cíle, se kterými jdu do Poslanecké sněmovny jsou:

- snížit byrokratickou zátěž podnikatelům a živnostníkům, a současně výrazně zmenšit agendu státu

- snížit daně a poplatky, a zároveň s tím zmenšit státní aparát

- zrušit řadu zákonů a stovky podmínek, které zbytečně omezují a svazují svobodu podnikání

- zajistit, aby zaměstnancům zůstávalo více z jejich příjmů, aby jim stát na daních a poplatcích nebral až 70% z ceny jejich práce, jak je tomu nyní



Kromě podnikatelských témat chci hájit i obecné zájmy občanů ČR:

- nadřazenost českých zákonů nad bruselskými, podle hesla "naše země, naše pravidla“

- zvýšení bezpečnosti našich občanů změnou imigračních pravidel

- zachování české koruny, tedy odmítnutí eura

- zastavení covidové totality a diskriminace občanů na základě jejich rozhodování o svém vlastním zdraví

- návrat slušné politiky – dodržování zákonů a pravidel politiky, nejen „obyčejnými“ občany



Vím, že se mnou souhlasí velká část občanů. Vím, že moje cíle a záměry mnoho občanů podporuje. Ale také jsem si vědom, že je pro mne a naši spojenou pravici Trikolora Svobodní Soukromníci velmi obtížné dostat se k občanům, protože nemáme přístup do masmédií. A tak to zkouším takto. Třeba sis, milý čtenáři, článek se zájmem přečetl a dáš jej přečíst ještě někomu dalšímu. Třeba budete můj text sdílet a šířit, aby se nás ve volbách sešlo co nejvíce.

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

kandidát č.1 (za Soukromníky) na kandidátce Trikolora Svobodní Soukromníci pro Středočeský kraj

stínový ministr průmyslu a obchodu

Psali jsme: Podnikatel Bábek: Vláda zneužila koronavirus k rozhazování peněz přátelům. Bude se tu po ní zametat mnoho let Radomil Bábek: Místo rozvolňování pokračuje buzerace živnostníků a drobných podnikatelů Radomil Bábek: Tornádo a státní pomoc podnikatelům Radomil Bábek: Zůstaly jen prázdné sliby, obrovský státní dluh a rozvrácená společnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.