Radomír Vacek: Rusko a Evropa

Není to poněkud zmatečné a manipulativní? Pokud mluvíme o bezpečnosti Evropy, nelze ji podle mého názoru zajistit na úkor její největší země, tj. bezpečnost Evropy nelze řešit bez současného rešení bezpečnosti Ruska. Myslím si, že současná krize vznikla postupným rozšiřováním NATO směrem k ruským hranicím, zejména snahou o vstup Ukrajiny do NATO (od r 2008), který by později vedl k rozmístění vojenských základen na jejím území a zřejmě i na Krymu, což pro Rusko představovalo nepřekročitelnou "červenou" čáru, podobně jako kdysi během kubánské krize by bylo pro Spojené státy rozmístění sovětských raket na Kubě. Tehdy se naštěstí Kennedy s Chruščovem domluvili, ale koncem roku 2021 se to Putinovi s Bidenem bohužel nepodařilo. Podaří se to nyní Trumpovi s Putinem?"

