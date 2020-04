Richard Husovský: Zatracený jojo efekt! Proč se nám nedaří zhubnout?

reklama

Když se podíváme na lidi kolem, tak nemusíme mít vystudovanou statistiku, abychom zjistili, že pouze chabé procento lidí, kteří začali hubnout, tento proces i dokončilo. Jak to, že pouze některým se hubnutí povede dovést do zdárného konce a těm zbylým pak zbývá pouze slovník ošklivých slov a nadávek spojených s emocí zvanou závist? Jak je také možné, že mezi ty, co se jim povede zhubnout, většinou nepatří lékaři, i když jsou to právě oni, kdo by o lidském těle měli mít nejvíc informací či alespoň se tak při návštěvě jejich ambulance tváří? Důvody, proč se nedaří, jsou rovnou tři.

1. důvod: recepty nefungují

Snižování kalorií, zvyšování kalorického výdeje, bylinky, přípravky a tablety urychlující metabolismus, paleo, ketonová dieta, proteinová dieta, nízkosacharidová dieta… Vyjmenoval jsem samé nefunkční způsoby trvalého snižování nadváhy. Proč jsou neúčinné? Protože žádný z nich dlouhodobě nefunguje. Pokud bychom si objednali opraváře televize, který by ji opravil, ale, pozor, pouze na tři týdny, tak bychom mu nezaplatili ani korunu. V případě hubnutí vidíme ovšem milióny lidí kolem sebe, kteří, když snižovali kalorie, tak možná na začátku zhubli, ale poté nabrali i s úroky. Přesto se spousta lidí každoročně odhodlává k jízdě, o níž už předem ví, že je prohraná.

2. důvod: absence pochopení pravé příčiny

Pokud si nikdo nedá námahu zjistit pravou příčinu nadváhy, tak se také nemůže divit, že se ke svému vysněnému cíli nedostane. Představte si, že dorazíte na letiště a tam potkáte svého kamaráda lékaře, který běžně radí lidem s nadváhou, a zeptáte se ho, proč je na letišti najednou tolik lidí. On vám odpoví, že je to proto, že počet lidí, kteří na letiště přichází, je větší, než počet lidí, který z letiště vychází. Ono to sice pravda je, ale asi těžko byste na snížení počtu lidí na letiště přišli na základě této úvahy, když pravou příčinou je demonstrace pracovníků letiště, která má začít za třicet minut v hlavní hale letiště. Když si podíváte stejnou optikou na řešení příčiny havárie letadla, tak onen váš kamarád lékař by vám řekl, že letadlo havarovalo proto, že nemělo dostatečnou sílu, která by překonala gravitaci. Ano, je to pravda, ale určitě nejde o pochopení pravé příčiny havárie letadla. Pravou příčinou může být: lidský faktor, mechanická chyba, špatné počasí. Pochopení pravé příčiny vede k účinným řešením jako je lepší trénink pilotů či přísnější technické kontroly. Rada, že by se letecké společnosti, aby zajistily dostatečnou sílu k tomu, aby se jejich letadla nezřítila, měly soustředit na silnější motory nebo větší křídla, je ovšem zavádějící.

3 důvod: jojo efekt

I když se náhodou někomu povede zhubnout, tak nastává tak zvaný jojo efekt. Ten je příčinou prvních dvou příčin – nefungujících principů a nepochopených příčin. Oba důvody pak vedou k navrácení do původního stavu. I když vám něco krátkodobě zafunguje, protože to může mít vliv na homeostázu organismu, tak jakmile si tělo na novou situaci zvykne, tak navrátí organismus do výchozího stavu. Mnohdy jsme již byli svědky, že se dočasný stres stal důvodem pro dočasné snížení váhy. Jakmile však odezněl, tak pominula i nová váha a tělo se vrátilo do původního stavu, v jakém bylo před stresem. Blíže se lze o jojo efektu dočíst ZDE.

Tělo je velice komplikovaný organismus, který reaguje na myšlenky, emoce, zkušenosti, aktuální situaci, situaci z minulého týdne, věk, pohlaví, úroveň znečištění a tisíce jiných detailů, které mají vliv na celkový stav. Pokud budeme tuto skutečnost ignorovat, může se stát, že se staneme také obětí výše uvedených důvodů, proč se hubnutí nedaří.

Autorem článku je Mgr. Richard Husovský. Vystudoval biologii, ale později pracoval jako daňový poradce ve společnosti Ernst & Young. Následně založil vlastní účetní a daňovou firmu Lerika, kterou po několika letech prodal. Nyní působí jako výživový poradce.

Psali jsme: Richard Husovský: Koronavirus napadá dýchací cesty. Je tedy třeba o ně pečovat. Jak? Richard Husovský: Co mi vyprávěla paní, která se už dlouho marně snaží zhubnout Richard Husovský: Pálí vás po Vánocích žáha? A jak si ji zchladit? Nikoho nepotřebujete Richard Husovský: Snídani v trávě teď právě prostřenou dejte trampům. Chce to detox!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.