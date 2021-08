Richard Seeman: Ve Švýcarsku počet případů korony opět výrazně stoupá

Současně se také zvyšuje počet lidí, kteří jsou proti viru očkováni, i když ne tak rychle. Pro Spolkovou radu – vládu, to znamená, že v současné době nedochází k žádnému zpřísňování, ale zároveň ani k uvolňování. Má to smysl z vědeckého hlediska? Komentuje to vědecký redaktor SRF, že dnešní situaci je velmi těžké posoudit.

reklama

Počet případů hospitalizovaných roste - nyní jich je téměř 20 denně. Ozývají se varovné hlasy, které říkají, že s dobou dvou až tří týdnů budeme se brzy zdvojnásobí na 40, pak na 80 i když to nelze přesně předpovědět, ale je to reálně možné. Rozhodnutí nezavádět žádné další uvolňování je třeba vidět v tomto světle a Spolková rada jasně říká: Nabídka očkování byla podána obyvatelstvu a kdo ji nepoužil, je to jeho vlastní chyba. Nyní je předzvěstí takzvané normalizační fáze, kdy vláda říká, že jde nyní především o ochranu nemocnic před přetížením.

Zvláště lékaři ovšem někdy kritizují skutečnost, že očkování mělo být lidem lépe vysvětleno a že výhrady, které tam někdy jsou, měly být lépe řešeny. To také znamená, že se směřuje k tomu, čemu se říká imunita stáda. V současné době sílí hlasy, že delta varianta vůbec neposkytne stádní imunitu, protože tato varianta je tak nakažlivá. Konkrétně by to znamenalo, že by každý dříve nebo později přišel do kontaktu s virem. Ačkoli nyní začíná fáze normalizace, podle Spolkové rady zůstává relativně nejasné, jak bude tato nová normálnost vypadat.

Ano, ústěnky a certifikáty na této cestě pravděpodobně nějakou dobu budou, ale podle vlády by již nemělo docházet k uzavírání podniků. Pokud nemocnicím hrozí přetížení, znamená to také, že již nejsou k dispozici žádná rychlejší účinná opatření a tak na podzim bude obtížné reagovat dostatečně brzy. Spolková rada prozatím zachovává současná opatření. ale chce zrušit některé bezplatné testy. Ministr zdravotnictví Alain Berset alespoň doufá, že to brzy skončí a že se pandemie blíží ke konci.

Dnešní situace je mnohem lepší, než byla před rokem nebo šesti měsíci a na maratonu je vždy nejtěžších posledních pět až deset kilometrů. Cílem Spolkové rady je, aby se již nikdy nesetkala s omezeními a zavíráním. Není možné, aby stále platila omezení pro ty, kteří byli očkováni, když může být očkován skutečně každý. Vždyť byly zavřeny restaurace, kina a divadla, fitness centra. Bylo zakázáno potkat doma více než pět lidí. To je minulost.

Dnes všechno je povoleno, kromě toho, že ve veřejné dopravě a v určitých vnitřních prostorách musíte nosit ústěnku a na velkých akcích musí být očkováni nebo testováni. Na soukromých akcích platí stále omezeni na 30 lidí uvnitř a 50 lidí venku, na akcích uvnitř je horní limit 250 lidí. O tom se dá diskutovat, ale je zajímavé, že za poslední tři měsíce nikdo ohledně těchto omezení neoslovil ministra zdravotnictví, protože zjevně nejsou tak problematické.

Testy již nebudou zdarma protože není správné, aby běžná populace nesla náklady pro lidi, kteří nechtějí být očkování. Očkování je dobrovolné, ale ti, kteří bez něj přijímají infekci je mnohem horší než možné vedlejší účinky očkování. To znamená: bude také více případů nemocí a více úmrtí mezi těmi, kteří nebyli očkováni, konstatoval v rozhovoru pro SRF ministr zdravotnictví švýcarské konfederace.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Richard Seeman: Německo si připomenulo stavbu Berlínské zdi Richard Seemann: Konec bezplatných testů v Německu a v Rakousku Richard Seemann: Jaká je budoucnost německých politiků po volbách? Richard Seemann: Scholz, hlavní kandidát sociálních demokratů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.