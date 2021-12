Richard Seemann: Jsem kancléřem všech Němců

reklama

Proti bylo 303 hlasů a šest se zdrželo hlasování. SPD, Zelení a liberální FDP, které tvoří první „koalici semaforu“ mají dohromady 416 křesel v Bundestagu, což je 47 křesel nad tzv. „kancléřskou většinou“. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 4327 lidí

Scholze pak sociálně demokratický německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier podle ústavy jmenoval kancléřem, který poté složil přísahu v Bundestagu. Slíbil, že bude věnovat své síly blahu německého lidu, zvýšit jeho výhody a odvrátit škody. Tím po 16 letech skončila éra Angely Merkelové, která znovu již nekandidovala ve spolkových volbách 26. září, ze kterých vyšla vítězně SPD.

Začíná tak úřadovat stranická semaforová koalice - složená ze středolevých stran - s velkými výzvami od pandemie až po vztahy s Ruskem. Scholz obhajoval omezení pro neočkované lidi jako prostředek k prolomení čtvrté vlny CoV ještě před jeho jmenováním. "Infekční proces, který nás všechny dnes postihuje, pochází od neočkovaných," řekl. Pro ně jsou nutná omezení, ale v této souvislosti kritizoval hrozby v podobě pochodňového pochodu před domem saské ministryně zdravotnictví Petry Köppingové zorganizované odpírači očkování proti pandemii. Na pozadí unijního sporu o právní stát v Polsku a Maďarsku Scholz varoval před dalším dělením Evropy. Pokud jde o Polsko, řekl, že je „velmi důležité, aby spolková vláda učinila toto sousedství přátelské, protože jde o skvělý demokratický národ“. Zdůraznil, že je velmi rád, že Polsko je součástí EU a že se tam lidé mohou svobodně koordinovat.

Ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck ze Zelených označil plánované, výrazně rychlejší rozšíření obnovitelných zdrojů energie v EU za pozitivní velkou snahu. Nová vláda plánuje do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelných energií na spotřebě elektřiny na 80 procent a dluhová brzda bude pozastavena Podle ministra financí liberála Christiana Lindnera si německý stát nebude muset v příštím roce brát více úvěrů, než se původně plánovalo. Finanční plánování předchozího ministra financí Scholze bylo perspektivní a obsahovalo také rezervy na nepředvídané události během pandemie CoV, řekl Lindner. Zároveň by se ale nevyčerpané úvěry z letošního roku měly přenést do let následujících, aby byl větší prostor, protože nezbytná opatření na ochranu klimatu a modernizaci státu by nebylo možné kvůli pandemii realizovat podle plánu.

Německému kancléři blahopřál mezi prvními Charles Michel, šéf Rady EU: Vše nejlepší, drahý Olafe Scholzi, k vašemu zvolení spolkovým kancléřem,“ napsal Michel ve středu na Twitteru. Těší se na společnou práci na silné a nezávislé Evropě. Michel, který též šéfuje unijním summitům hlav států a vlád, zároveň odcházející spolkové kancléřce Angele Merkelové poděkoval. „Děkuji vám, milá Angelo Merkelová, za mnoho let spolupráce založené na důvěře.“ Rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová popřála Scholzovi vše nejlepší do jeho nové funkce: „Gratuluji, milý Olafe Scholzi, k vašemu zvolení napsala. Blahopřál i předseda Evropského parlamentu David Sassoli.

Podle čínských státních médií zprostředkoval své blahopřání i čínský prezident Si Ťin-pching, který- řekl, že je připraven spolupracovat se Scholzem na prohloubení důvěry mezi oběma zeměmi a popsal obě země jako „komplexní strategické partnery“. Ruský prezident Vladimir Putin zdůraznil, že usiluje o „konstruktivní vztahy“ s novou vládou pod vedením Scholze a spoléhá na kontinuitu a na konstruktivní vztahy mezi prezidentem a novým kancléřem, uvedl ústy kremelského mluvčího Dmitrij Peskova.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který Scholzovi také poblahopřál, vzdal současně Merkelové hold tím, že se rozloučil video pozdravem : „Děkuji, že jste nikdy nezapomněla na lekce z historie a že jste pro nás a s námi udělala tolik pro to, abychom Evropu posunuli vpřed,“ uvedl Macron ve středu na Twitteru.

Novým vládám je běžně udělena lhůta odkladu 100 dnů, což je politická tradice, zdůraznila švýcarská veřejnoprávní stanice SRF. Ale v této době není nic normální, protože Německo je uprostřed čtvrté koronové vlny, uprostřed akutní krize. Koalice semaforu je uprostřed své první praktické zkoušky, kdy je třeba zorganizovat a provést desítky milionů očkování, distribuovat ekonomickou pomoc a zavést další opatření. To v době, kdy nově zvolený kancléř dává velké sliby, jak jeho vláda přebuduje Německo způsobem, který země nezažila od industrializace za bezprecedentní sociálně-ekologické liberální transformace. Německá ekonomika má být zcela klimaticky neutrální, má se urychlit postupné vyřazování uhlí a masivně se má urychlit expanze obnovitelných zdrojů energie.

Scholz také slibuje miliardy na infrastrukturu a důchody, vyšší minimální mzdu a méně byrokracie. To vše by mělo být provedeno rychle vůbec první spolkovou vládou, která byla sestavena mezi třemi stranami a proběhla v tichosti za relativně krátkou dobu.. Zejména se nezdá, že by bylo vyjasněno financování ambiciózních plánů semaforů. Kromě toho bude Scholz potřebovat hodně dovedností, aby držel tři různorodé partnery SPD, Zelené a Svobodné pohromadě včetně vlastního poslaneckém klubu, kde zasedá řada revolučních mládežníků z Juso. V rámci preventivního opatření už Scholz zapojil do funkce generálního tajemníka jejich bývalého vůdce Kevina Kühnerta jako stranického advocatus diaboli.

„Tak funguje demokracie,“ hodnotí HEILBRONNER STIMME nástup semaforové koalice. Zvolená vláda je schvalována potleskem a přeje nové šťastnou ruku, protože Olaf Scholz to bude jako devátý kancléř Spolkové republiky Německo potřebovat.“ PFORZHEIMER ZEITUNG je s novým předsedou vlády spokojena: „Kancléř, který není nakloněn přitahovat na sebe pozornost veřejnosti ani se vyvyšovat, může Německo zklidnit, vždyť Zelení a FDP vyvolají dostatek rozruchu.“ „WESTFALEN-BLATT z Bielefeldu připomíná výchozí pozici volební kampaně: Muž z SPD využil příležitosti, kterou ve skutečnosti neměl. Proto klobouk dolů a respekt za tento úspěch! Na jeho alianci složenou z SPD, Zelených a FDP čeká hora práce.“

NORDKURIER z Neubrandenburgu se dívá na nabídku stran semaforu pro východní Německo:“ V koaliční smlouvě jsou nepochybně body, které jsou užitečné i pro východ. Ale dokud budou mít východní Němci dojem, že slouží pouze jako doplňky pro iluzivní show vytvořenou hlavami západních Němců, frustrace přetrvají. Východoněmecká LEIPZIGER ZEITUNG zdůrazňuje: "Scholz slíbil, že vysvětlí politiku a s tím by měl začít hned první den. To je naléhavě potřeba v této zrychlené době, zatížené nenávistí, agitací a dezinformacemi, je základním kamenem důvěra, která je nejdůležitějším kapitálem v politice.“

STUTTGARTER NACHRICHTEN novému kancléři nezávidí:“ Olaf Scholz jako spolkový kancléř začíná uprostřed koronavirové pandemie. Aktuálně nejnaléhavější problém, který odvádí pozornost od vládních akcí i vnímání veřejnosti od pravděpodobně největších výzev jeho kancléřství.

STRAUBINGER TAGBLATT to vidí takto: „Země těží z toho, že Olaf Scholz, šéf vlády, který vystřídá Angelu Merkelovou, nezačíná od nuly. Jako místopředseda vlády se podílel na nejdůležitějších rozhodovacích procesech, jako bývalý ministr financí a účastník mnoha mezinárodních summitů už měl na světové scéně zkušenosti, které musela Merkelová získat při nástupu do úřadu. Někteří jeho ministři v kabinetu jsou zkušení a krizí prověření. To vše dává naději na rychlý vládní start, který je nutný.!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Nová rakouská vláda vyzvala k dialogu Richard Seemann: Projev rakouského spolkového prezidenta Alexandra Van der Bellena Richard Seemann: Karlsruhe - Nejvyšším zákonem je ochrana života a zdraví Richard Seemann: Kurz - Odcházím z politiky a jdu do porodnice vyzvednout ženu s dítětem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.