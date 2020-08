Richard Seemann: Kurz vidí světlo na konci koronavirového tunelu

reklama

Podle Kurze o koronaviru se od začátku pandemie hodně poučilo a nadcházející měsíce představovaují velkou výzvu. Zahájení školy, další aktivity v uzavřených místnostech, roční chřipková vlna, situace by se mohla znovu rychle vrátit. Příští týden spolková vláda vyhodnotí nákazovou situaci a poradí se ohledně dalších opatření. Pokud bude existovat vakcína, rakouské orgány ji však povolí pouze pokud byla testována a nebude povinná.

Krize letos přinese Rakousku sedmi procentní ztráty na hospodářské síle. Aby se vrátila k růstu, chce Kurz posílit atraktivitu a kromě stávajících 50 miliard eur záchranných opatření a umístit co nejvíce lidí, kteří jsou v současné době nezaměstnaní v budoucích průmyslových odvětvích. Vládního programu, které se jí týkají, by měla mít prioritu: podpora začínajících podniků, daňové úlevy a ekologické pobídky. K dispozici bude také nová firemní forma „Austrian Limited“. "Musíme si však být vědomi, pokud se chceme stát odolnějšími, že musíme být silnější zejména v digitalizaci a přesunout části této stále rostoucí přidané hodnoty do Rakouska a Evropy," uvedl kancléř Kurz. Přitom vyzval k podpoře ekonomiky prostřednictvím spotřeby regionálních produktů. „Je to zdravé, chrání podnebí, je dobré pro zemědělství a poskytuje bezpečnost v době krize.“ Pokud by Rakušané koupili o 20 procent více regionálních produktů, vytvořilo by to nová pracovní místa a o 4,6 miliardy eur více regionální přidané hodnoty.

Aby bylo možné zajistit rychlou akci v době krize, chce spolková vláda připravit také nový zákon o krizovém zabezpečení. Měl by poskytnout moderní základ pro koordinovanou akci jednotlivých orgánů a odstranit byrokratické postupy zadávání veřejných zakázek. Tak by země byla připravena na další výzvu bez ohledu na to, zda se jedná o pandemii, teroristický nebo kybernetický útok. Na závěr projevu přenášeného televizí Kurz požádal o vytrvalost. "Tato krize nás posunula zpět, ale nezastaví nás to. Budeme se moci v dohledné budoucnosti vrátit k normálu a budeme spolupracovat, abychom zajistili, že se naše krásné Rakousko dobře vyrovná s touto krizí,“řekl spolkový kancléř.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

