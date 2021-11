Richard Seemann: V boji s dramatickou čtvrtou koronavirovou vlnou nesmí být žádná tabu

reklama

Eskenová spoléhá na pravidla 2G a 2G plus, které by mělo čtvrtou koronovou vlnu zlomit. Je důležité, aby policie a strážci zákona dohlíželi na dodržování opatření v restauracích i jinde, „abychom výrazně omezili kontakty zejména mezi neočkovanými,“ uvedla v ranním magazínu ARD. "Nemůžeme posílat očkované lidi do karantény, abychom chránili ty, kteří nebyli očkováni" Eskenová také nechtěla kategoricky vyloučit nové uzamčení. Na otázku, zda není vzhledem k rychle rostoucímu počtu infekcí v Německu nutná krátká a tvrdá zimní výluka, odpověděla: „Domníváme se, že jsme očkovali lidi, kteří v posledních měsících udělali vše správně, ale sami sebe nemohou poslat do karantény za účelem ochrany zejména neočkovaných."

Proto je především důležité uplatňovat a prosazovat pravidla 2G-Plus. Kromě toho má však každá spolková země možnost zavést v hotspotech tvrdší opatření, pokračuje Eskenová. "K dnešnímu dni a včerejšku a předevčírem bych nic nevylučovala, jaké nástroje musíme vzít do ruky, abychom tuto vlnu prolomili." Je důležité chránit zdraví lidí, týká se to především například dětí, které ještě nemohou být chráněny očkováním.

Bavorský premiér Markus Söder vyzval spolkovou vládu, aby jednala rychle. Potřebujeme účinnou národní omezovací strategii a potřebná je „jednotná federální záchranná brzda“ a rychlejší konference předsedů vlád. Nezbytné je i celkové povinné očkování – nejlépe od 1. ledna. Navíc s ohledem na novou mutaci z Jižní Afriky je třeba přijmout opatření – zákaz vstupu z této země je nutný. V boji s dramatickou čtvrtou koronavirovou vlnou nesmí být „žádná tabu“, a to i podle slov bavorského ministra zdravotnictví Klause Holetschka.

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 2% Není to v pořádku 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 22667 lidí

Výskyt se podle něho nedávno "trochu stabilizoval" na vysoké úrovni, ale dramatická věc je zátěž pro nemocnice." Na klinikách se aktuálně dělá vše pro navýšení kapacity, problém je v tom, že je však nedostatek personálu, který potřebujeme, abychom mohli obsluhovat lůžka. V Bavorsku se s ohledem na četné závažné případy korony připravovaly převoz pacientů na jednotce intenzivní péče do jiných spolkových zemí, protože počet nakažených ve Svobodném státě již několik týdnů rychle stoupá.

Zatím ale není v Evropě znám žádný případ a probíhá úzká výměna názorů s úřady v jižní Africe o nové variantě viru a místní situaci. Frankfurtský virolog Stürmer radí chovat se k variantě viru s respektem, ale nepropadat alarmismu. Momentálně toho víme příliš málo, řekl, ale nutno předpokládat, že povedou k velkým ohniskům například v Jižní Americe, ale zatím se nerozšířily celosvětově. Spolková vláda chce vyhlásit Jižní Afriku za oblast s variantou nového viru.

Podle ministra zdravotnictví Jens Spahna pak budou aerolinky smět do Německa přepravovat pouze německé občany. Navíc všichni příchozí by museli být 14 dní v karanténě – i když jsou plně očkovaní. Nová klasifikace se podle ministerstva může dotknout i sousedních zemí Jihoafrické republiky. Vzhledem k rostoucímu počtu případů v Německu Spahn vyzval občany, aby okamžitě omezili své sociální kontakty. Situace je vážnější než kdykoli během pandemie. Politik CDU uvedl, že je potřeba důsledná implementace pravidel 2G-plus a zrušení oslav a velkých akcí. Zdravotní úřady v Německu naposledy oznámily Institutu Roberta Kocha během jednoho dne 76 414 nových infekcí koronavirem. To je zhruba o 23 000 více než před týdnem. Sedmidenní incidence vzrostla na 438,2. V celém Německu bylo zaznamenáno 357 nových úmrtí.

Sobotní tisk k tomu poznamenává, že ti, kteří udržují infekční proces ve varu s vysokým počtem případů, také vědomě riskují masovou produkci mutací v těle infikovaných – a tím eskalaci, jak říká FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG. „Nová varianta nalezená v Jižní Africe, která obsahuje dvakrát tolik potenciálně škodlivých mutací, jako je již agresivní varianta Delta, je inkarnací této chyby. Nebezpečnost varianty zatím nebyla dostatečně prokázána reálnými a laboratorními daty. Přesto bylo jen správné od některých zemí předpokládat nejhorší možný scénář a zavést dočasná omezení letů, aby se zabránilo šíření.“

NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG poznamenává: „Pokud má být vlna infekcí proražena, musí se počet kontaktů drasticky snížit. A každý ví, co pomáhá nejlépe: cílená regionální a v případě potřeby všeobecná uzamčení – pokud je to nějak možné, ale s výjimkou škol. Za druhé je tu konečně všeobecné povinné očkování. Ostatně, k čemu z dlouhodobého hlediska je, když nějak přežijeme čtvrtou vlnu infekcí, ale v příštím roce se vrhneme do páté? První, druhé a třetí očkování je tedy občanské.“

„FREIE PRESSE z Chemnitzu varuje: „Tam a zpět na vánočních trzích, uzavření všech velkých očkovacích center, zatímco začala čtvrtá vlna, nelze nikomu vysvětlit. A proč to znovu trvá týdny, než se zemi podaří dohodnout schůzky pro ty, kdo jsou ochotni očkovat, to také ne. V této ošemetné situaci je snad stále nejpřesvědčivějším argumentem snadný přístup k nabídkám očkování. Protože selháváme: Mnohá média, včetně nás, v létě s radostí předpokládala, že taková koronová zima už nebude hrozit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: V Německu sílí hlasy za provedení povinného očkování Richard Seemann: Semaforový hlavolam ve finální fázi Richard Seemann: Lockdown a povinné očkování se plíživě šíří Spolkovou republikou Richard Seemann: Rakousko jako první zavedlo povinné očkování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.