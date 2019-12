Rudolf Mládek: Abolice v kauze Čapí hnízdo na pořadu dne?

Abolici totiž musí kontrasignovat, tedy spolupodepsat buď premiér nebo pověřený člen vlády. Kontrasignace předsedou vlády při vlastním obvinění? To by překonalo všechny slovenské „mečiarismy,“ které známe. A nepochybně by to při vystřídání moci mělo zpětné důsledky. Protože stále platí teorie prof. Radbrucha, že nelze činit nic, co je v příkrém rozporu s demokracií, a že změny v podstatných náležitostech demokratického státu jsou nepřípustné. Ostatně takové ustanovení i česká Ústava obsahuje.

Současný premiér Andrej Babiš, předem hlásí, že žádnou abolici v kauze Čapí hnízdo nepřijme. A zřejmě tím míní, že spolupodpis jeho, či člena jeho vlády, se konat nebude. Miloš Zeman by se zase pro změnu neměl plést do vyšetřování, které je společensky tak citlivé a měl by nechat případný soud, aby o věci samé rozhodl. (Pokud ovšemže kauza k soudu dospěje. Vůbec totiž nemusí.) Jinak to bude vnímáno jako přinejmenším nevhodná ochrana, přinejhorším jako politická korupce. Aktivisté z Milionu chvilek by nepochybně zvolili to nejpřísnější označení.

Není vůbec vyloučeno, že to abolicí dočasně skončí. Abolice udělená a spolupodepsaná může Čapí hnízdo skutečně uzavřít. Jak ale známe dějiny, a ty naše zvláště, za pár let by se tato kauza mohla znovu otevřít. Protože řešení kauzy Čapího hnízda abolicí (zastavením vyšetřování) je v konečném důsledku tou nejhorší variantou. A Slováci ukázali, že oni se s mečiaristickými praktikami nikdy nesmířili, byť zákon tehdejšímu slovenskému premiéru Mečiarovi formálně přál. Nepochybně by českou kotlinu za pár let čekalo totéž.

Rudolf Mládek

