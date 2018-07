Rudolf Mládek: Babišův lichvář

Další personální omyl?

Už to tak vypadá, že lidé, kteří mají premiérovi Babišovi radit, jsou všechno, ale nikoliv loajální vůči svému šéfovi. Přinést na stůl nominaci podnikatele Stuchlíka bylo vůči Babišovi naprosto nefér. Ten nemůže zjišťovat kdejaký detail a opět čelí kampani za lídra, kterého nevybral. Obchodník s chudobou totiž není žádné politické terno.

Šmejdům zatrhl tipec soud

Známým prodejcům hrncům, pánviček a podobného zboží zatrhl jejich nekalé praktiky soud. Novináři jim fikli označení „Šmejdi“ a kupodivu nikdo to nezažaloval. Ani také nemohl. Nová kategorie šmejdů se rozmohla při obchodu s chudobou a to především s pronájmy ubytoven a nebankovními půjčkami. To se to vydělává na těch, co mnohdy nemají na výběr a zoufale se uvazují ke splátkám, které jsou nakonec nezřídka nesplatitelné.

Stuchlík a ČNB

Stuchlíkův podnikatelský diamant Společnost Fincentrum obdržela pravomocné Rozhodnutí o rozkladu, které uzavřelo kontrolu České národní banky, zahájenou 11. března 2014. Česká národní banka vytkla společnosti Fincentrum celkem pět prohřešků. V jednom z nich se dle rozhodnutí České národní banky Fincentrum se dopustilo nekalé obchodní praktiky, když neinformovalo spotřebitele o propojení tehdejšího místopředsedy představenstva společnosti Fincentrum s poskytovatelem produktu životního pojištění. Nekalé praktiky, jak to známe z působení šmejdů.

Babiš bude opět čelit kampani

A není divu. Podnikatel Stuchlík totiž nesplňuje základní předpoklad být politikem. Není podle dostupných veřejných zdrojů důvěryhodnou osobou, a pokud tvrdí Daniel Hůle, vedoucí programu kariérního a pracovního poradenství Člověka v tísni, že Fair Credit, další z klenotů Stuchlíka, nabízí velmi drahé půjčky chudým lidem za několik set procent, není důvod mu nevěřit. Je to, jak uvádí Echo 24, téměř desetinásobek legální sazby na Slovensku, kde se premiér Babiš zhlédl v inspiraci zastropování úroků.

Omyl Krnáčová

Babiš Praze vnutil pozérku a neschopnou primátorku Krnáčovou. Skoro to vypadalo jako pomsta Pražanům, protože její nekvality se ukázaly velmi záhy. ANO si tím rozhodně dobrou pozici v Praze nevybudovalo a přijít se Stuchlíkem, kterého doprovází ta pověst, o které můžeme všude číst, to je snad ještě horší výběr, než byla Krnáčová. Tak snad aby Babiš udeřil už do stolu a své poradce vyhodil. Je dávno na čase. A nový lídr hnutí ANO pro Prahu by měl být opravdu někdo jiný, než podnikatel Stuchlík.

autor: PV