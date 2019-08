Rudolf Mládek: České dráhy nakoupí nové lokomotivy, ale kde budou tak rychle jezdit?

Takže nové lokomotivy Českých drah budou jezdit vysokou rychlostí pravděpodobně jen na zahraničních tratích. Protože avizovaných a připravených 20 kilometrů trati s možnou rychlostí 200 km/h do Českých Budějovic díru do světa neudělá a další plány, jako třeba trať do německých Drážďan jsou v horizontech desítek let. Než se trať postaví, budou tyto nové lokomotivy zastaralé.

Dopadnou jako Pendolina, která sice byla vybavena výzbrojí pro tři systémy (2 x český a jednou rakouský shodný s německým) a schopností jezdit 230 km/h, ale jezdí jenom doma v Česku a jen rychlostí max.160 km/h, a tak část vynaložených peněz zbytečně propadla, protože se díky špatnému politickému rozhodnutí kvalita Pendolin vůbec nevyužívá. Proč, to nikoho, ani současné politiky ani média nezajímá. U veřejnoprávních médií je to skoro podivné. To už je plýtvání veřejnými penězi nezajímá? Proč ne?

A tak zatímco Česko nedohání ani tu Evropu, ani tu Čínu či Japonsko, svět se posouvá dál a my jen můžeme trudně sledovat, jaké plány mají ti, co na rozdíl od českých vlád nezaspali ani dobu ani nic jiného. Na programu dne je totiž hyperloop, tedy doprava na principu potrubní pošty. Ten je znám přes sto let a najdeme jej i ve filmech, namátkou uvedeme válečný film Potopte Bismarck z roku 1960. Tedy nic nového pod sluncem. Navíc už v roce 1870, jak uvádějí nytimes.com, společnost Beach Pneumatic Transit proháněla kapsli pro cestující pod Brodwayí na Manhatanu pneumatickou silou. V roce 1905 zahájená výstavba metra ale nakonec jako hlavní veřejná doprava v New Yorku zvítězila.

Znovu užít princip potrubní pošty ohlásil jako první šéf Tesly Elon Musk a ze zkouškami se lidově řečeno roztrhl pytel. Společnost Virgin Hyperloop One je vážným kandidátem zajistit v Severní Karolíně spojení mezi městy Durham a Raleigh a to s ukončením na Raleigh International Airport. Úsek něco přes 50 kilometrů by hyperloop měl zvládnout za deset minut. Koridory hyperloopu by měly také být propojeny s terminály železnice a autobusů. Zatím ale není potvrzen termín realizace a tak Virgin Hyperloop One zkouší štěstí i v Kalifornii, kde plán na výstavbu vysokorychlostních železničních tratí dopadl stejně jako v České republice, tedy de facto zkrachoval. Testování Hyperloop One probíhá v poušti Las Vegas, zatím na rychlost 240 km/h. Cílem je ale 600 kilometrů za hodinu.

Zájem o hyperloop mají také Calgary a Edmonton v Kanadě a jejich politici plánují trasu přes 180 km od společnosti TransPod. V Indii plánují hyperloop pro spojení mezi městy Pune a Bombají, protože úsek, který překonat dnes trvá dvě a půl hodiny by se zvládl za pouhopouhých 30 minut.

Ale i Evropané pokukují po hyperloopu a nizozemský Hardt Hyperloop je společnost, která vidí budoucnost v propojení všech velkých evropských měst. Proto v roce 2021 otevře své testovací středisko poté, co v městě Delft předvedla svou zkušební dráhu. Pro CNBC její šéf Houter dodal, že doufá ve zprovoznění komerční linky už v roce 2028. Tedy v roce, kdy stále ještě bude Česko snít o své vysokorychlostní trati na 200 kilometrů provozované železnici kamsi do Drážďan. Tedy o tom, co v sousedním Polsku dávno mají a ani hyperloop tam díky Hyperloop Poland není cizí pojem. Všechny tyto veřejné informace lze nalézt včetně obrazové dokumentace jednotlivých projektů.

A tak zatímco svět zkouší, inovuje, testuje a plánuje nová rychlá spojení, Česko se utápí v železničním skanzenu bušící se v prsa, jak to skvěle jde. Nejde. Byli jsme kdysi špičkou v oboru a jen si připomeneme, že slavnostní otevření dráhy mezi Olomoucí a Prahou se konalo už 20. srpna 1845 a tak můžeme jen vzpomínat, kde jsme kdysi byli a kde jsme nyní. Slovo hyperloop nemají čeští politici vůbec ve slovníku. A dlouho mít nebudou. Za to nám politici v médiích slibují tratě postavené snad někdy za třicet let, elektrárny za třicet let, rychlodráhy za desítky let a klidně slíbí třeba i to, že za sto let postaví kosmodrom. Slibem nezarmoutíš, hlavně když přinese politické body a voliče. A český volič hlasuje a hlasuje a utěšuje se, jak se má dobře. Hm.

