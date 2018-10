Rudolf Mládek: Co je na kauze Bretta Kavanaugha to podstatné

Začátek je v Holywoodu

Ze znásilnění a zločinného sexuálního jednání byl obviněn producent Harvey Weinstein a následovaly další jména. Ale každá mince má dvě strany a tak se náhle zjistilo, že herečka z kampaně „MeToo“, Asia Argentová, která ji rozpoutala, sama obtěžovala mladíka a musela mu zaplatit odškodné.

Následovaly i sebevraždy

Ale do hledáčku obviňujících žen se dostal kde kdo. Americká herečka Heather Lindová exprezidenta Bushe staršího obvinila, že na ni před čtyřmi roky „sexuálně zaútočil“. Ten se jí ze svého kolečkové křesla, kde byl upoután, omluvil. Bylo to jednodušší než se soudit.

Na welšského ministra Carla Sargeanta podaly trestní oznámení nejméně tři ženy. Ačkoliv není jisté, jakého přestupku se měl politik dopustit, přesto ten spáchal sebevraždu. Soud se opět nekonal. Dalším byl zákonodárce Spojených států Dan Johnson, zastupující stát Kentucky, který také spáchal sebevraždu. Podle informací levicového deníku The Guardian neunesl obvinění ze sexuálního obtěžování, když jedna z žen jej obvinila, že ji jako sedmnáctiletou líbal a osahával. Výčet obvinění by mohl pokračovat.

Bez soudu

Že vypuklá hysterie měla své racionální jádro je jisté. Terčem sexuálních útoků se stávaly hlavně mladé studentky, které přivydělávaly ke studiu a matky s finančními problémy, které si obtěžování musely nechat líbit ze strachu, aby nepřišly o práci. U řady průměrných hereček už je ale důvod pochybovat, zda nabídka protislužby za získanou roli byla až tak vynucená. Ale opět se dostaneme k tomu, že rozsudek soudu v mnoha kauzách chybí. A že politické zneužití kampaně „MeToo“ se přímo nabízelo.

Kampaň nevyšla

Jenom jako záměrnou politickou kampaň si lze vysvětlit, že po návrhu na jmenování soudcem Nejvyššího soudu USA si náhle vzpomněla jakási paní Fordová na údajné obtěžování navrženým Brettem Kavanaughem. Tentokráte ale došlo k řádnému slyšení, k řádnému vyšetření a do šetření byla povolána i FBI. A to na žádost republikánských senátorů.

Obvinění Fordové prokázáno nebylo

Volba Bretta Kavanaugha proběhla a stal se soudcem Nejvyššího soudu USA. (Pozn. Obdoba našeho Ústavního soudu)

Využití kampaně „MeToo“ pro politické cíle dostalo první citelnou ránu. Bylo na čase.

autor: PV