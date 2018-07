Rudolf Mládek: Klukovi se líbí kluk (dívce dívka)

Prostě je to tak a on neví proč tomu tak je. Jeho spolužáci obdivně pokukují po dívkách, povídají si o nich, ale jeho to nezajímá. Má z toho sociální stigma a připadá si vyloučený. Obvykle svůj skutečný zájem začne maskovat a snaží se neprozradit. Začne hrát komedii, že to vidí stejně jako ostatní, ale nevidí.

Neví proč tomu tak je, ale rozhodně si to dobrovolně nevybral. Je stejně inteligentní jako ostatní, stejně tak nadaný, pracovitý či sportovní, ale líbí se mu kluci a nikoliv děvčata. Má pocit, že mu někdo (svět, osud, příroda = nehodící je možné škrtnout) ublížil. Nic neprovedl, nic nezavinil a je trestán. Do doby, kdy potká toho druhého a jejich svět se jim změní. Začne být hezký.

Americký ústavní soudce Anthony Kennedy k svazku dvou lidí ve svém rozsudku uvedl „Žádný svazek není tak hluboký jako manželství, protože to spojuje nejvyšší ideály lásky, věrnosti, oddanosti, obětování a rodiny. Spojením ve svazek manželský se dva lidé stávají něčím více, než byli předtím.“

Česká společnost a čeští politici zahájila debatu, zda se má registrované partnerství osob stejného pohlaví změnit v institut manželství. Obě skupiny mají své zastánce a obě skupiny mají svou pravdu. Ani jedna se nemýlí ve svých argumentech a ani jedna nehodlá ustoupit. A tzv. „jako na potvoru“ si nedávno v Británii vymohl heterosexuální pár to, že místo manželství mohl uzavřít registrované partnerství.

Zdá se, že bychom měli být více nad věcí a nechat každý pár, aby se sám rozhodl. Zda chce manželství nebo registrované partnerství. Ono to slovíčkaření je v podstatě nedůležité, protože jde především o vztah těch dvou lidí. „Růže voněla by stejně, lhostejno, jak by byla nazývána“ tuším napsal William Shakespeare, a ono to o tom vztahu dvou je obdobné. Buď je a nebo není. A je po stránce praktické lhostejné, zda si pár zvolí registrované partnerství nebo manželství, pokud budou práva z obou institutů shodná. Klidně mějme obojí.

Evropa čelí závažné migrační krizi, když se někdo snaží do naší společnosti vmontovat bezpráví středověku a primitivismu. Debata o manželství dvou kluků (dvou děvčat) se může zdá být významná, ale vedle této závažné věci je nepodstatná. Kluk z úvodu tohoto článku se ničím neprovinil a pokud mu pojem „manželství“ pomůže snížit jeho sociální stigma, tak mu to manželství dopřejme. Pro něj a jeho partnera to má význam a nám to naše životy nerozbourá.

P.S. Pana kardinála Dominika Duky si velmi vážím a Milana Badala , jak on sám osobně ví, také.

Rudolf Mládek

Psali jsme: Poslankyně Maxová: manželství homosexuálů je nesnadné téma, musíme se o tom hodně naučit. Kolega Brázdil by měl vážit slova Věřící za manželství pro gaye a lesby: Všichni jsme přece děti Boží Lidovec bojující proti manželství homosexuálů znovu udeřil: Zvykli jsme si mít na všechno nárok. Já jako muž se třeba rozhodnu, že chci porodit dítě... Kardinál Duka vyzval věřící, aby podepsali petici proti manželství homosexuálů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV