Rudolf Mládek: Od EU k UEN

Návrh na ukončení projektu Evropská unie – EU a jeho nahrazení novým, tedy Unií evropských národů - UEN je daleko více racionálnější, než by se na první pohled zdálo. Především proto, že už je jasné, že tato dnešní nedemokratická unie je dále neživotná a slouží pouze zájmům osy Brusel-Paříž-Berlín. Když totéž nedávno konstatoval i italský ministr vnitra Salvini, znamená to, že to, co Vítači celé léta popírali se stejně nakonec provalilo. A takový úděsný stav už nemůže být pro národy v Evropě ani den přijatelný. Salvini proto bojuje o volby do Euro-parlamentu, protože tam se bude muset se změnou EU začít.

Právní základ pro UEN

I student prvního ročníku práv snadno rozpozná, že Evropská unie není postavena na demokratických principech a mnoho kritických hlasů dodává, že to byl od počátku zlý záměr prý vymyšlený nacisty. Ačkoliv důkazy pro taková tvrzení nejsou, jedno se ale projevuje. Z dnešní EU těží Německo na úkor ostatních států a taková politika se asi líbí Němcům, a proto tak velebí totalitní Merkelovou, ale v Evropě se taková se nelíbí nikde nikomu. Reakce francouzského prezidenta, který obnovuje vojenskou povinnou službu pro dívky i chlapce cosi napovídá. Lze se domnívat, že poznání o nedemokratičnosti EU už nemá jen skupina států V4 (Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika), ale i jiné státy. Francie by se nepochybně nerada vezla s Německem ve chvíli, kdy už bude pozdě. Donutit ekonomicky silné Německo ke změně z EU na novou UEN bude možná vyžadovat i více než jen politická jednání. Neoprávněné výhody se nepochybně nikdo dobrovolně nevzdá. A jakákoliv slova Merkelová zásadně ignoruje.

Právní cesta k UEN – 1. Senát

Je nutné, aby frakce v Evropském parlamentu byla tou hlavní silou, která prosadí ukončení EU a zahájí přechod a výstavbu k UEN. Zvolme proto příští rok ty, kteří takový záměr budou mít ve svém programu. K Salvinimu programu se v ČR hlásí pouze SPD Tomia Okamury, ale za rok může být vše jiné. Mnozí Vítači (z TOP, ODS a podobných) budou obracet kabát slibovat totéž, co dnes Salvinimu a Okamurovi vyčítají a za co jim mnohdy až trapně spílají.

Dramatické a radikální kroky ale v Evropě nečekejme, ostatně by nebyly přínosné. Postup od EU k UEN musí být plynulý a konsensuální. Bude mnoho návrhů, jak toho dosáhnout, ale jeden se jeví jako poměrně snadný. Tím krokem by mělo být ustanovení a volby do druhé komory Evropského parlamentu (jakýsi Senát EU), ve kterém budou jednotlivé členské státy zastoupeny zcela shodně, jak o tom ostatně hodně dávno hovořil Václav Havel. Většinové hlasování v této komoře bude vyloučené.

Právní cesta k UEN – 2. Nová EK

Je samozřejmé, že s přechodem na UEN vyvstanou otázky kolem působnosti Evropská komise (EK). Ta už nemůže být dále orgánem jehož členy nikdo nezvolil a který se nikomu nezpovídá. A také nemůže být už ani vteřinu jakousi „vládou“ UEN, protože její historické selhání by se jenom opakovalo. Dovolit, aby EK vedl zjevně bezcharakterní a bezpáteřní člověk bylo urážkou všech národů v Evropě. Jeho opilství je už jenom tečkou za profilem, který je odstrašující a varující. Diskuze dalším působení EK bude nepochybně důležitá. Její původní funkce arbitra vztahů mezi členskými státy by se v UEN nepochybně opět hodila. Všechny tyto orgány ale mohou prosazovat pouze to, co jim Rada UEN, složená z nejvyšších politiků členských států jednomyslně dovolí. Jakkoliv to bude zdlouhavé a obtížné, ukazuje se, že jiná cesta není.

Nic není nemožné

Že plán na vznik UEN je utopie? Takové názory nepochybně budou padat především od těch, kterým současná EU přináší osobní výhody. Jenomže ještě včera by byla temnou a černou utopií vize, že Evropu zaplaví vlna negativně naladěných migrantů s většinově nulovou pracovní perspektivou. EU tito lidé zaplavují a zaplavují a nikdo na žádném, summitu neřekl, že nezákonnou ilegální migraci nebude dál osa Brusel-Paříž-Berlín podporovat. Ticho po pěšině a tak se klidně můžeme dohadovat, co vše je v EU utopie. Neřešením migrační krize se ztratila vzájemná důvěra, ztratily se mnohé evropské hodnoty a místo nich tu máme osočování, nenávist a nálepkování. A miliony společenských parazitů. A tím nejsou míněni uprchlíci.

Nemáme na vybranou

Zatím si to hlavní politici v EU nechtějí přiznat, ale pochybné „elity“ EU nemají na vybranou. Vypadá to, že někde střílejí jeleny (jako KSČ v listopadu 1989) a o problémech vlastně nic neví.

Řešení migrační krize se tři roky jenom odkládalo a dál odkládá. Záplava slov z posledního summitu států EU na tom nic nemění. CSU vybojované kontroly na německých hranicích jsou pozdní a příliš toho nepřinesou. Pokud se migrační krize nevyřeší, EU se rozpadne bez náhrady. Jako se ze dne na den rozpadl Sovětský svaz, jako se rozpadly v minulosti i jiné říše.

Buď změníme zoufalou a už odmítanou EU na demokratickou UEN (název samozřejmě může být jakýkoliv jiný), nebo konce budou jenom hořké. Dříve nebo později nikdo nebude chtít žít v novém žaláři národů s bachaři v Bruselu či Berlíně a ještě za vnucené okupace začasté velmi nepřátelských migrantů. A protože EU s nimi nedokáže zhola nic, národní vlády nakonec tento problém budou muset řešit. A nečekejme, slova vlídná...Tato doba už minula. Italové budiž všem v „elitám“ v EU výstrahou. A to zatím Italové ještě stále hledají nesilové řešení.

Volby do Evropského parlamentu už za rok

Osa Brusel-Paříž-Berlín nehne dobrovolně ani prstem, aby něco změnila v EU. Jenom tlak ostatních vlád a nového nezkorumpovaného (snad) Evropského parlamentu a tlak vlád ostatních států může přinést změnu. Změnu nedemokracie na demokracii. Buď jí voliči chtějí nebo ne. Pokud ne, tak utopií nebude vznik UEN, ale brzy bude utopií mír a prosperita v Evropě. Merkelovské totality typu „její EU“ nic takového negarantují. Tak kdo by v nich dobrovolně zůstával...

