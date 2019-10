Růžena Chrasteková: Budiž už odejiti naši "pravdomluvní" novináři

Poměrně velká část novinářů, především z veřejnoprávních médií, to se svojí investigativitou, ostrostí a rázností, především v oblasti politického zpravodajství, neskutečně už přehání (ZDE).

Podsouváním nepravd, manipulativním ovlivňováním veřejného mínění se tady už nějakou dobu snaží zavést zhoubnou MEDIOKRACII jako nástroj, kterým plní zadání ovlivnit, měnit výsledky svobodných, demokratických a řádných voleb.

"MEDIOKRACIE v doslovném přeložení: vláda médií. Myšleny jsou masmédia, tedy vláda masových sdělovacích prostředků (tištěných novin, televizních kanálů i masově navštěvovaných elektronických deníků a magazínů). Ty mají možnost interpretací nebo i pouhým výběrem zpráv a uveřejňovaných informací ovlivňovat veřejné mínění a nahlížení na společenské dění a problémy. Ovlivnění názorů lidí má poté vliv na výsledek voleb a masmédia (média) tak nepřímo vládnou - svým způsobem ovlivňují výběr vládnoucích elit."

Veřejnosti tito novináři neustále servírují své zaujaté, stranící a neobjektivní komentáře, plné nenávisti k určitým politikům, snaží se je dehonestovat, doslova pomlouvat, žádná lež o nich jim není cizí ("bývalý premiér", atd). Jejich hodnocení politiků, samozřejmě těch co ve volbách zvítězili, ale není to dle jejich přání a oni, tito novináři, se s tím nikdy nesrovnali, nerespektují to, je víc jak neobjektivní, je plné nepřátelství až nenávisti. To už dávno není kritika, nestranné hodnocení.

Občanstvo, voličstvo ale není taková tvárná hmota lidí, jak by si tito novináři přáli, představovali. Možná je to i tím, že velká většina těch voličů je ještě pořád přemýšlivých a má paměť z dob před třiceti lety. Úderné žurnalistické vymývání mozků, na to už jsme imunní a jednoduše jim nepolykáme každý žvást, lež, sebesofistikovanější manipulace, nenecháme se ovlivňovat až tak, že volíme dle jejich přání. Ostatně propracované programy AntiZeman a AntiBabiš, které notně někteří tito novináři přiživovali (a přiživují pořád, jak je patrno z výše citovaného článku), neuspěly a nemají šanci uspět ani v příštích volbách.

Jistěže se nabízí otázka PROČ? Jaký účel, cíl, tímto tito novináči sledují. Inu, za vším hledej ženu tady neplatí, ale o to více inovativně tu ženu vyměňme za peníze, prachy, chechtáky a s tím spojený blahobyt na úkor jiných. Nesporně je tam částečně i nějaký ten světonázor, osobní animozity a naopak, sympatie k nevítězům, poraženým ve volbách, napojení na ně v minulosti ve všech souvislostech. Čímž se zase obloučkem dostáváme k těm penězům, že ano.

Jo, zamění-li novinář, ať už si říká jakkoliv a je v žoldu jakéhokoliv média, čistou a objektivní kritiku za čirou nenávist, zášť a subjektivní odpor k jakémukoliv politikovi, je to hodně špatně. Nepřijatelné a doslova hnusné to je ale od novinářů veřejnoprávních médií, kteří mají všechny ty kodexy někde hluboce pod zády, pohrdají jimi, doslova se jim vysmívají a tvrdě, s arogantní agresivitou až, prosazují svoji neobjektivitu, strannost, chtějí ovlivňovat veřejné mínění a to nahlížení na společenské dění a problémy.

Navíc ty problémy zhusta vyvolávají, vytvářejí, konstruují.

Někteří tito novináři nám tady místo čisté, klasické a bez jakýchkoliv přídavků a přívlastků demokracie, chtějí nastolit tu mediokracii, která je vstupní branou pro novou, jinou, snad tvrdší ještě totalitu, než jsme jí zažili.

Nedovolme jim to, braňme se.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

