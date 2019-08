Růžena Chrasteková: Co by nás čekalo, kdyby vyhrála zlovolná z nouze koalice dnešní opozice

Oni se jako nemusí vzájemně, dokonce se ani nějak nemají moc rádi, ale co by neudělali pro vidinu opětovného získání moci a všeho toho příjemného kolem, že ano ...

Příjemného pro ně, bezesporu, protože pro občany této země by to byla doslova katastrofa. A nedejpřírodo, kdyby si přibrali k sobě ještě mládežníky od loupeživých, udavačských, v rauši i z oslnění mocí, Piráty! Jako modelový, odstrašující příklad slouží politická koalice vedení šestého pražského obvodu (ale v podstatě i celé Prahy pod Hřibem), kde se dějí věci, panečku! (ZDE)

Mohlo by se také stát, že bychom, pod vedením těchto politických darebáků, vyhlásili válku Rusku i Číně, jakkoliv je to absurdní až směšné. Také by se tady i otevřeně mohla zavést diktatura lepšolidí, pražskokavárenských nadlidí, kteří jsou, samosebou, vzdělanější, mladší a z Prahy (v té době, jak jinak, protože původem, no ...), jelikož ti venkované, staří a nevzdělaní beztak ničemu nerozumí. Elity musí vládnout! Sice k tomu potřebují hlasy i těch starých, nevzdělaných venkovanů, ale to se prozatím zvládne, vždyť jim nabídne elita přičichnout si ke své slávě, takový malinký pocit, že jim mohou být trošku nablízku, třeba jim i zatleskat a podržet dveře. No a potom - těch nápadů už je! Omezit volební právo pouze pro plátce daní (ještě vyřešit ty menšiny, pravda ...), pro lidi pod 65 let věku, třeba i z měst nad deset tisíc obyvatel, pro lidi minimálně s maturitou, ... Nápadů přehršel, vždyť myslitelů a aktivistů, absolventů (i dlouhodobě, přerušovaně studujících) různých obskurních studií, včetně těch kazatelských, máme tady, že ani v milionu chvilkách nejdou sečíst.

Naštěstí je to chiméra, přání jedno z logicky nesplnitelných, které mají všichni ti Petříci Fialové, Farští, arogantní a nedobří Výborní od už nelidských lidovců, bůhvíkdo od TOPkařů, kde se už perou o předsednické korýtko.

A poprali by se stejně všichni jako koni, kdyby, nedej matka příroda a zdravý rozum voličů, tento ze zoufalství slepenec, vyhrál parlamentní volby. To byl souboj titánů, panečku, to by se propustě kanálů pozotvíraly, to by byla teprve kultivovaná politická noblesa! To by bylo teprve zbořených a performovaných soch, památníků a kulturních památek. A možná také mnohé nové Lety pro ty, co by nesouhlasili a nepříjemně, nežádoucím způsobem, kritizovali. To by si elfové a jiní udavači (Piráti by jim metodicky poradili jak) zařádili, to by si "extremistické" strany už ani neškrtli, o "dezinformačních" webech ani nemluvě.

Ne, nestane se, lidé v této naší krásné zemi jsou vesměs soudní a moudří, nikdy tuto hrůzu už nepřipustí. A nejenom ti, co by už, slovy hérečky Holubové, měli "vychcípat", ale i ti mladší a mladí, kteří myslí a myslí dobře.

Není jich až tak málo.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Když ústavní právník lže ve veřejnoprávní ČT Růžena Chrasteková: Brutálně sprostá Sommerová, toužící po diktatuře menšiny Růžena Chrasteková: Kolik komisí, rad atd, zřídí ještě ministryně Maláčová Růžena Chrasteková: Ubohé pokusy o likvidaci demokracie u nás

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV