Růžena Chrasteková: Extremistická ODS zářným vzorem pro násilí a agresivitu

Že bychom pomaloučku začali přehodnocovat to staré známé řčení o "holubičí povaze" Čechů, Moravanů a Slezanů?

Evoluce jde vpřed ...mílovými kroky, pravda, svět se mění a my s ním. A někteří hodně, jak je vidět. Extremističtí, agresivní, nenávisti plní někteří členové ODS, strany kdysik v podstatě konzervativně slušné, prolomili hradby (kradu panu Hamplovi, omlouvám se), zbořili jakékoliv zábrany, špinavou botou své sprostoty překročili pevné hranice elementární lidské slušnosti a poplivali i ten sebemenší náznak politické kultivovanosti, kultury.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Po-utoku-na-Jakla-to-vre-Kdyz-narazili-Feriho-na-parapet-to-byl-cirkus-Ale-kdyz-napadnou-SPDaka-Jake-porady-nam-o-tom-pripravi-milovana-CT-583096

Po pravdě, jsou jenom přímočaře primitivní, bez zábran i navenek, ale to sériové, opakované poňoukání a v ještě relativně slušném hávu slov, nenávistné šíření, setí zloby, vzteku, zášti od jejich předsedajícího krocánka zrudlého, Petříka Fialů, nejde přehlédnout a přeslyšet.

Tento nafoukaný, arogantní, po úspěchu a Strakovce neustále toužící pisklounek, byť se snaží seč může být za slušňáka, vysílá signály zla a agrese, zavilého vzteku, probouzejícího ve stejně naladěných lidech už přímou útočnost a neovladatelnou agresi fyzickou.

Protože zcela vážně míněné výzvy k podřezání prezidenta a velké části poslanců, kteří hlasují jinak, než si extremistická ODS přeje, veřejně prezentovaná touha popravit zastřelením jiného poslance s jiným názorem dalším členem ODS, nejsou ničím jiným, než totální hnus, fašistické, násilnické metody. Které Petříkovi Fialů nevadí, tihle lidé jsou pořád a furt členové této extremistické strany. Jiné ale za nevinné přirovnání vylučuje.

Tato společnost, především část politiků v ní, nejenom hrubne, ale přímo se radikalizuje, fašizuje. Tito politici ale vždy farizejsky, podle a lživě ukazují na jiné, kterým je naopak tento způsob "dělání" politiky cizí, aby jim přilepili své vlastní prasárny, s prominutím.

Co je ale naprosto zoufalé a nepřijatelné, že tihle Langové, Novotní, popichováni pisklounkem Fialou, vybuzují v lidech přímou agresi, dávají jim pocity, že vše je dovoleno, že hranice a ty hradby, za které se v normální, slušné společnosti nesmí jít, neexistují, jsou prolomeny a překročit je znamená být za hrdinu div že ne.

Bude-li tady bujet atmosféra, kdy je normální zákeřně mlátit lidi s jiným názorem, volně a svobodně vyhrožovat smrtí podřezáním prezidentovi a poslancům, vyhrožovat zastřelením jinému poslanci, atmosféra bezuzdné agrese, kterou podněcuje, ať už přímo nebo nepřímo tichým souhlasem extremistická ODS, bude zle. Protože každá akce vyvolá nějakou reakci.

A to, že jsou, teda alespoň si na to hrají, vyvolení, kterým běda narovnat kudrlinku v obrovské afro kouli na hlavě při obyčejné hospodské, opilecké pošťuchovačce, udělat z toho politikum na nespočet jakoby zásadně pohoršených politických prohlášení, protože ten zkroucený vlásek byl narovnán tomu se "správnými" názory, svědčí také o pokřivenosti a dvojím metru všech těch agresívních lepšolidí.

Ale jinak jsme si všichni rovni, pravda, někteří kudrnatě rovnější.

Pan Jakl by to trestní oznámení podat měl. Aby se ukázalo, jak to tady dnes funguje.

P.S. A ta naše veřejnoprávní, "nestranná, objektivní, nezaujatá" ČT, co si ji všichni platíme, bude zase cudně mlčet, mám za to ...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

