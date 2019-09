Růžena Chrasteková: Když nebude po našem, vytvoříme další krizi, my jsme ti nejvyšší z nejvyšších

14. 9. 2019 9:37

A musí to být tak, jak si to nadiktujeme my. Protože my jsme ti jediní, kteří budou smět rozhodovat, a to že do smrti, o všem, o každém v tomto státě, my řídíme všechno.