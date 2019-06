Růžena Chrasteková: Ministr Staněk začal rozkrývat rozkrádačky. Musí odejít?

Protože to si teda dovolil dost! Navíc to určitě nekonzultoval předem s těmi rozkrádači, což neměl, vlastně měl dělat, čert už aby s v tom vyznal.

Zdánlivě zašmodrchaná záležitost, budící nebývalé vášně a hlasité výkřiky nevole až zuřivého vzteku některých zainteresovaných i těch v pozadí celé té kauzy demise - nedemise, odvolání - neodvolání minstra kultury Staňka, je ve své podstatě naprosto jednoduchá záležitost.

To jenom dotčeni a ti, kteří větří nebezpečí, že tento postup ministra Staňka by se mohl stát jakýmsi precedensem, příkladem pro jiné šéfy resortů vlády, začali bít na poplach, začali mít strach, že se začne rozkrývat dál a bude jim šáhnuto na jejich penězovody, přiškrtí se kohoutky jejich blahobytovodů.

Prozíravý a zkušený, moudrý prezident celou tu kulišárnu vyhodnotil selským rozumem, logicky a po právu odmítl s vystrašenými hrát tuto jejich hru o peníze (protože to nic jiného není, peníze, hodně peněz, až na prvním místě), rozhodl se nechat věci došetřit a odmítl "potrestat" odvoláním toho, kdo zlodějny začal odhalovat. Odkloňovači a jejich zastánci (zadarmo?) vytáhli do boje a z prozíravého prezidenta chtějí udělat zločince největšího, vlastizrádce skoro.

Tak se začalo ve velkém, na podněty vystrašených a těch kolem, politikařit, nabídlo se angažmá různým vykladačům snů o ústavním právu, vykřikují se stupidní hesla jako "ústavní krize", "hrubé porušení Ústavy" atd, a, samozřejmě, vytáhlo se do boje proti prezidentovi a premiérovi. Protože si dovolili zabránit jim v bránění rozkrádaček a zlodějen, jak prosté, že?

Do lítého boje proti prezidentovi a za zachování skvěle vymyšlených loupeží ze státního měšce, se zapojili i někteří zoufalci, jako např. neúspěšný prezidentský kandidát, tanečník dervišovských etud, Drahoš, který, pravda, křičí zase jenom za zachování svých osobních zájmů. Protože co kdyby musel, jako poradce ředitele Národního divadla, vysvětlit náhodou, stejně jako ředitel ČT Dvořák, za co berou svoji apanáž poradců a co, jak radí řediteli ND? Mimochodem, tady je krásně vidět, v jakém strašlivém marasmu rozvolněného rozdávání je financování naší kultury, když stačí k angažmá v Národním divadle, byť jenom ve funkci poradce ředitele, předvést v rámci své volební kampaně stupidní dervišovský taneček. Anebo to bylo za nějaký jiný umělecký počin? Kdoví ... (ZDE)

Takže suma sumárum - nešahat na zlodějny, nebo bude zle a ten, kdo si to dovolí, bude odejit. A to že rychle, co nejrychleji, ani den navíc, co kdyby stihl rozkryt a odhalit další a další odkloňovačky.

Z toho, kdo si toto dovolí, uděláme nekompetentního, někoho, kdo na funkci nemá, prostě ho tam nechceme, nenecháme. Nevyje s námi ve smečce, nebude ministrem.

Je to celé opravdu prosté, navíc je tady další příležitost pro zlořády a nenávistníky kopnout si do prezidenta republiky.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV