Růžena Chrasteková: Všichni chtějí vládnout. Volby - nevolby. A dělají pro to vše

Likvidace politických protivníků v boji bez rukaviček, bez elementární politické kultury, o kultivovanosti už ani omylem nemluvě, slušnosti jakbysmet. Ta moc, mana lahodná, u některých ještě zůstala v chuťových pohárcích, byť už jenom ve stopovém množství, k jiným se doneslo aroma docela blízkým čicháním už a chuť se jí nadlábnout je neodolatelná.

Snad všichni, co už pobrali rozum tenkrát, před třiceti lety, si pamatují, že ty davy lidí na náměstích a v ulicích chtěly, volaly po čisté, bezpřívlastkové demokracii (ona, pro nepamětníky, tady byla "socialistická demokracie") a svobodných volbách. Tehdejší běh světa a času byl příznivý a zadařilo se, díky právě té příznivosti doby, ničemu jinému, i když si zásluhy dnes dělá, přisvojuje, kdekdo a kdejaké.

Říká se, že každá revoluce požírá a požere časem své tvůrce, strůjce. Svět se ale mění a ne každé pravidlo se zákonitě musí naplňovat. Rozhodně ne do důsledků a detailů. Protože můžeme dnes už docela zřetelně vidět, jak "revoluci" Listopadu 1989, její výsledky a jásavé vítězství doslova sežrali, prožrali, rozkradli, vytunelovali vůdcové davů, mnohdy narychlo sehnaní z chat a chalup, někteří i ze zahraničních azylů.

Čas oponami trhá furt a stále, dnes už ale ani opon není třeba, vše je mnohem průzračnější a čiřejší, informační dálnice a rychlodráhy, nové technologie umožňují vidět do všech skoro zákulisí. A jeden se nestačí divit.

Demokracie se zase opentlovává všelijakými přívlastky a charakteristikami, volby sice svobodné jsou, ale jejich výsledky, pokud se některým nelíbí, nejsou respektovány, ti někteří je neuznávají a zase se shánějí davy do ulic a na náměstí. Ti sháněči, naháněči, biřici už ale jenom plní přání těch v pozadí, davem umně, sofistikovaně manipulují. Ono jim to i jde, poněvadž ty davy jsou bizarně malé a v podstatě nevědoucí, za co a pro co vydávají své svaté nadšení. Tady platí beze zbytku - lidi chtějí být klamáni, tak je budem klamat.

Naše současná vláda, vzešlá z řádných, svobodných a demokratických voleb, funguje, pracuje, má výsledky svého vládnutí, stát je řádně řízen dle platných, všemi zastupiteli občanů schválených zákonů, pravidel, norem.

Jsou tady ale nastolovány problémy, doslova servírovány, takové, které se nejprve zákeřně a pode vyrobí a pak se podávají. Veřejnosti, poslancům a senátorům, vrchnosti v Bruseli. Různými způsoby, bonzování a udávání nevyjímaje.

Protože ta moc, ta mana božská, ta není v rukou těch, kteří sami mají jeden obrovský problém - chtějí ji. Volby - nevolby, oni chtějí vládnout. Oni si myslí, že ta moc jim patří, protože jsou lepší, chytřejší, mladší, urozenější, už vládli a vědí jak na to ...

Všichni chtějí vládnout, Petřík Fialů a jeho pobočnice Udženija se sápají po vládnutí jak umanutí a smyslů zbaveni, Piráti si vládnutí vybonzovávají u vrchnosti v Bruseli (protože už si čichli k moci a voní jim náramně), potomci feudálů a šlechticů vylézají ze svých zrestituovaných zámků a hradů, pokoušejí se zase vládnout lidu a jeho daním, panstvo bývalé, různé bizarní až obskurné straničky se chtějí srocovat, nabízejí stany a věčnou boží milost ...

Tohle mocichtivé a šílené panoptikum dělá a udělá cokoliv, aby zasedlo k bohatému stolu, prodají národ, klidně zruší Benešovy dekrety a zase postoupí nacistům Sudety, ukrojí ze státu ještě víc a víc hamižným církvím, odevzdá suverenitu a svébytnost země mocné říši EU, ze svobodných občanů nechá udělat poddané, slouhy a lokaje bývalých šlechticů, nechá bojovat tu hrstičku našich ještě vojáků pod velením Německa kdekoliv a za zájmy kohokoliv ve světě, ...

Mají ale, tihle, jeden obrovský problém sami. Vládne někdo jiný, občanstvo, voličstvo, se rozhodlo jinak. Tak se snaží to zvrátit a přesvědčit nejprve, pak jinými nechutnými a neférovými prostředky docílit, že veřejnost uzná menšinu jako vítěze.

A tak se pohřbívá demokracie a svoboda.

Tento funus jim ale nevyjde, nesmí vyjít. Demokracie a svoboda tu je a vládnout bude ten, kdo férově vyhrál a vyhraje ty svobodné volby.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV