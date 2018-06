Sdružení českých taxikářů: Většina řidičů Uberu stále nelegální, Taxify se nenamáhá vůbec

Vážený pane premiére,

Sdružení českých taxikářů z.s. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že společnosti provozující nelegální přepravu stále nedodržují zákony této země, smějí se do očí Vám, nám i veřejnosti.

Jakkoli jsme shledávali podepsání memoranda s nadnárodní korporací Uber za ,,paskvil“ brali jsme jej jako slib Uberu, dát v co nejkratším možném termínu své působení do souladu se stávající legislativou. Nemají stále živnost v České republice, jejich řidiči dále jezdí bez potřebných dokladů a Uber sám neustále posunuje termín, kdy budou jeho řidiči tyto doklady mít v souladu se stávajícím zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a také vyhláškou Magistrátu hlavního města Prahy. Zatímco Uber předstírá snahu, společnost Taxify se nenamáhá vůbec /měsíc zákaz činnosti dle rozhodnutí soudu v předběžném opatření – jezdili dál/. Uber se dle našich informací měl přizpůsobit legislativě 18.5.2018, termín splněn nebyl, dokonce si jej dovolili opět posunout až na 1.7. 2018.

SČT nerozumí možnosti jak si společnost Uber může stanovovat termíny od kdy bude dodržovat platné zákony této země. Zde je potřeba poznamenat, že společnost Uber hodlá plnit pouze podmínky dané pro taxi bez taxametru a transparentu.

Téměř nikdo z české politiky si dnes neuvědomuje společenské důsledky a nové výzvy spojené s takzvanou sdílenou ekonomikou a další technologickou revolucí. Vzniknou nové společenské problémy, které je třeba na úrovni politiky i legislativy řešit tak, abychom se dopracovali k modelu, jenž by byl ku prospěchu naší společnosti a v souladu se zájmy naší země. Uber i Taxify jsou klasické dispečinky provozující amatérskými řidiči klasickou taxislužbu, která je z povahy veřejné služby v civilizovaných zemích regulována z důvodů státní garance její kvality a bezpečnosti.

Taxislužba bez transparentu a taxametru byla zamýšlena pro okrajový segment taxislužby /objednávka, pís. Smlouva..../. Například pro účely hotelových taxi nikoli však pro účely běžné taxislužby pro širokou veřejnost.

Největším problémem je, že vozidla bez taxametru a transparentu jsou tak státními orgány prakticky v ulicích a v provozu nekontrolovatelná. Tedy stát není schopen garantovat kvalitu této veřejné služby. Společnost Uber i Taxify provozuje naprosto zavádějící marketing ohledně sdílené ekonomiky a progresivních technologií. Ve skutečnosti krom nelegálnosti a nekontrolovatelnosti nenabízí nic převratného ani inovátorského. Jestli je někdo v oblasti inovátorem, je to firma Google a platforma map od Googlu. Avšak ani nejlepší navigace není schopna nahradit znalosti člověka profesionála.

Četli jsme návrh novely zákona č. 111/1994 Sb. který v mnoha směrech není napsán dobře. Neakceptovatelný článek novely je připuštění existence taxi jen s aplikací, jako další verzi taxi bez transparentu a taxametru. Zde se jedná o "deprofesionalizaci“ taxislužby jako takové. To je možné považovat za přímou podporu společenského fenoménu, který by se dal nazvat Švarcsystémem na steroidech. To se netýká jen taxislužby.

SČT dále trvá na tom, aby byla jediná varianta taxislužby pro širokou veřejnost a to s transparentem a taxametrem z důvodu její snadné identifikace, kontroly a sjednocení konkurenčních rovných podmínek jak pro řidiče tak pro zákazníka. Dále také trvá na zachování zkoušek z místopisu pro všechny subjekty provozující taxislužbu z důvodů zachování profesionality oboru.

SČT má jasnou koncepci taxislužby, která tuto problematiku řeší. Požaduje okamžité další setkání na vládní úrovni. Je to vše o vůli Vaší i vůli vlády se problematikou skutečně zabývat a nikoli se slepě podřizovat tlaku nadnárodních korporací, proti kterým zvažujeme další protesty

Zároveň Vás opět vyzýváme k razantním krokům vůči společnostem typu Uber a Taxify, které se vysmívají našemu právnímu systému vědomy si skutečnosti, že mají dost finančních prostředků, aby si mohly naklonit legislativní proces.

Děkujeme za Váš čas.

S pozdravem za SČT Petr Polišenský, předseda

Psali jsme: Taxikáři vyzvali firmy Uber a Taxify, aby přerušily činnost Taxikáři budou v pátek protestovat proti memorandu vlády a Uberu Taxikáři žádají zastavit Uber a Taxify, než budou mít licence Babiš se dnes setká se zástupci Uberu, jak avizoval po protestech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV