Slavoj Žižek: Využije levice nabízený prostor, nebo bude vymazána z politické mapy?

Před několika lety se uváděla na britských televizích reklama založená na všeobecně známé pohádce, kdy dívka spatří žabáka, kterého drží na dlani a políbí ho a ten se promění v krásného prince. Příběh zde nekončí: mladík se toužebně zadívá na dívku, obejme ji, políbí se a dívka se promění v pikslu piva, kterou muž triumfálně tiskne v ruce.

Pointa je v mužově představě redukce ženy na objekt, který Zikmund Freud nazývá parciálním objektem, skutečnou opravdovou příčinou jeho touhy. Máme zde ženu s žabákem nebo muže s pikslou piva, jako bychom nikdy nedokázali vytvořit krásný a "přirozený" pár krásné ženy a muže. Ale, pro ne? Byl by v představě možný, ale neskutečný „ideální pár“ nekonzistentní existence žáby objímací pikslu s pivem.

Tato velkolepá fantasmagorie vyjde nastejno v extrapolaci s politikou Donalda Trumpa. Pronásledují mne sny od chvíle, kdy na závěr summitu Kim - Trump americký prezident pozval severokorejského vůdce do Bílého domu. Není to sen o Martinu Lutheru Kingovi v Bílém domě, ale je mnohem morbidnější.

O Trumpovi se ví, že fandí vojenským přehlídkám a také navrhoval, jak by Washingtonu slušelo jednu takovou ve městě uspořádat. Američané to nepovažují za dobrý nápad, a proto by mu v tomto ohledu mohl být nápomocný kamarád Kim. Mohlo by sed stát, že oplátkou za pozvání do Bílého domu by přišla pozvánka do Severní Koreje se spektakulárním uspořádáním vojenské přehlídky na stadiónu Pyongyangu, kde by kráčely tisíce dobře vycvičených Severokorejců s mávátky a vytvářily by živé obrazy Kima a Trumpa. Není právě toto ona fantazie - sen spojující Kima s Trumpem, kde žabák Trump objímá pivní pikslu v podobě Kima?

Obdobou je, když Steve Bannon v rozhovoru pro CNN nedávno prohlásil, že jeho politickým ideálem bude jednota pravicového i levicového populismu proti starému politickému establishmentu. Vychvaloval koalici italské pravicové Severní ligy a levicového populistického hnutí Pěti hvězd, která vládne v Itálii. Podle Bannona jde o model, který by svět měl následovat a je to důkaz, že politika stojí nad levicí i pravicí. S příměrem britské tv-reklamy a známé pohádky se opět jedná o žabácké objetí tentokrát amerického demokratického socialisty Barnieho Sanderse přetvářející ho se v pivní pikslu.

Základem tohoto politického i estetického náhledu je pochopitelně odporná myšlenka potlačení základních společenských antagonismů a tím se ve skutečnosti stává nemožnou svého dalšího vývoje a napáchá mnoho škody, než doopravdy selže.

Jestliže je z povahy faktu jakákoli domluva mezi levičákem Barniem Sandersem a podnikatelem Bannonem nemožná, potom klíčovým prvkem strategie levice by mělo být bezohledné využití rozdělení v nepřátelském táboře a boj o Bannovy stoupence. Má-li se zkrátit doba čekání v tomto příběhu, levice nezvítězí bez široké aliance se všemi silami bojujícími se současným establishmentem.

Nemělo by se zapomínat na fakt, že naším skutečným nepřítelem je globální kapitalistický establishment a nikoli nová populistická pravice, která je pouze reakcí na současné směřování do slepé ulice a přešlapování na mrtvém bodu. Jestliže si toto neuvědomíme, bude levice velmi snadno vymazána z poltické mapy, jak se to ostatně děje se sociálně demokratickou levicí ve velké části Evropy (Německo a Francie jsou dva nejznámější příklady).

Nejlépe to vyjádřil Slawomir Sierakowski, vedoucí aktivistů ze stejně pojmenovaného periodika Krytyka Polityczna (ZDE), který současnou situaci trefně shrnul: „Potom co levicové strany začaly ve světě kolabovat, mají lidé na výběr jen konzervativismus nebo pravicový populismus.“

To je důvod zděšení mnoha mých přátel (dnes ale již nejsou přáteli), když jsem po amerických volbách v roce 2016 prohlašoval, že vítězství Trumpa je mnohem lepší než Clintonovo úsilí o budoucnost progresivních sil. O tom není řeč, že Trump je nebezpečná krysa, ale právě on otvírá možnosti a pohne liberální levicí k ještě většímu radikalismu.

Až mne to překvapilo, že David Lynch zaujal nedávno stejné stanovisko. Lynch, který volil v primárkách v roce 2016 Sanderse, v jednom rozhovoru prohlásil, že „Donald Trump by se mohl stát jedním z nejlepších prezidentů USA v historii, vzhledem k tomu, že naprosto obrátil vše naruby. Proti tomuto člověku se nemůže nikdo postavit rozumem a inteligencí.“

Lynch věří tomu, že zatímco Trump nedokáže práci jako takovou něco někam dovést, otevírá se zde možnost, že lecjaký nýmand to vrchovatě zvládne. „Naši takzvaní lídři nejsou schopní vést naši zemí kupředu a nic nedokáží. Jsou jako malé děti a Trump to jen dokazuje:“

Sebere levice veškerou svoji sílu a využije vytvořené vakuum nebo se jen nadále omezí na obranu status quo? Levicová odpověď Trumpovi by měla být ve smyslu úvodní bajky a tv-reklamy: Zbavit se žabáka a poskytnou dobré pivo pro všechny.

(článek „I hate Donald Trump's policies but it's true – he could go down as one of history's greatest presidents“ ze serveru The Idenpendent přeložil Mirko Radušević)

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

