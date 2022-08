Stanislav Zapletal: Andrej, zopri sa!

reklama

Mírně kroucenou, ale přinesl (ZDE). Nechť je mi prominuto, že pro úsporu místa nadále již vynechám pány a dámy a budu je nazývat v rozporu s fraucimorem jen Adamová, Vondráček a Železný.

V rozhovoru, co řídil Železný, šlo o to, že při jízdě expremiéra Babiše dochází při jeho návštěvách různých míst v republice k střetu jeho příznivců a nepříznivců, když míra vzrušení přítomných roste od jednoho místa Babišovy návštěvy k druhému. Dokud protestujících proti Babišovi zpočátku bylo málo, byly o jeho mítincích podávány spíše stručné zprávy. Postupně však protibabišovské bojůvky, mařící jeho mítingy, rostly a dařilo se jim vyvolat zajímavé situace, kterých se jako příležitosti, jak to Babišovi zase osladit, chopili novináři, a nyní, když zasáhla i policie, i politici.

Když pořad Železného začal, řekl jsem své paní: Schválně, sledujme, jak to Železný potáhne. Nejdřív bude posuzovat situace, vzniklé na mítíncích, poměrně objektivně, ale až to bude končit, bude hlavním viníkem Babiš.

Nemlich, šlo to jako z partesu.

Všichni zúčastnění byli pro to, aby poslední případy na mítincích prošetřila policie. Ale ruče se pustili, zejména Železný a Pekarová, do vlastního hodnocení, zabarveného podle gusta jmenovaných dvou. Železný jako obvykle hulákal (nemá něco se sluchem?), mával dlouhýma tenkýma rukama, skákal zejména panu Vondráčkovi do řeči a zapomínal, že on má rozhovor vést a nesdělovat své dojmy. Adamová opět rozkvetla, chrlila fráze, které ovšem končily - kritikou Babiše. Jednou vytkla (to má zřejmě odkoukané) Vondráčkovi, že zaměňuje příčinu za důsledek, aby to vzápětí předvedla sama: Když se pustila do nepřítomného Babiše s tím, že hulákající protestanty nazval fašisty a nacisty, nikoli ovšem na počátku mítinku, ale po tom, co se protestující bojůvka chovala tak, jak to bylo v oblibě u fašistů.

Slogany a transparenty protestantů uváděly dehonestující nálepky, jako STBák, práskač, komouš, zloděj a tak podobně. Babiš je v politice drahně let a během této doby se neprokázalo, že by byl aktivním STBákem, byl jako každý, kdo v totalitě pracoval v zahraničním obchodu, pouze u STBáků veden a čas od času zván k pohovoru. Za celou dobu jeho nálepkování se neprokázalo, že by někoho udal či mu nějak politicky ublížil. Nevyjevilo se nic, že by někde něco ukradl, a pokud jde o Čapá, z toho se stal snad už dobře uležený a pěkně vonící soudní syreček. Ukázalo se navíc, že když ho nálepkoval dnešní premiér Fiala a omílal svým předvolebním volebním mlýnkem "Babišův chaos a Babišovu drahotu", neviděl dopředu, že s drahotou a chaosem, a hlavně s nicneděláním vlády přišel po volbách právě on, Fiala.

Adamová Pekarová je pak pro mě jako občana extra případ. Na počátku pořadu se, podle mě, měla omluvit, že zastává funkci předsedkyně Sněmovny, že jí to nepřísluší, neboť se opakovanými volebními průzkumy potvrzuje, že její stranička by se nedostala do Sněmovny, kdyby nebylo předvolební finty Rychetského a kardinálního omylu Ústavního soudu. Takže si na předsedkyni Sněmovny vlastně jen hraje. Podle mě (a s přihlédnutím k tomu, co zatím za sebou zanechala) ta žena vlastně nic pořádného než mluvit a mluvit neumí.

Pokud pak jde o Žellezného, u toho může platit, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Od vzniku CNN měl příležitost podívat se, jak se mají vést televizní rozhovory, třeba u paní Tomkové či pana Půra. A když k tomu přidáme, jak Železný, prý v alkoholické dietě, vypadá, stává se dívání na jeho počínání v debatách skoro odporným. Že ho dosud ředitel Dvořák nevyměnil, je opravdu zvláštní.

Ukázalo se, že debatu ČT zorganizovala vlastně jen proto, aby se využilo trapných scén na mítíncích Babiše, když on sám žádné problémy nevyvolal, k jeho opětnému napadání. Ostatně jako obvykle. V naší nálepkové demokracii.

Občan Zapletal

