Stanislav Zapletal: Když se kácí les, létají třísky

Jako kdysi komunisté po Únoru. Zdůvodňovalo se to výkřikem, který jsem uvedl v předmětu této glosy. Když se kácí les, létají třísky! Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16579 lidí

Od novinářů jsem se dověděl, že vyhozené nahradí svými kamarády. Zřejmě vesměs z Lidové strany. A tak se nám snadno i Lidová strana zezelená. Neboť začne na mnoha místech, jak lze tušit, navlékat zelené lesnické mundury. A objeví se třeba i štětky za kloboukem, které mají u nás starších i onačejší význam.

Žádné hříchy se však dít nebudou. V nejhorším se z nich aktéři vyzpovídají a bude.

Vyčítá se Babišovi, že také funkcionáře měnil. Není se co divit, byl deformován podnikovým řízením. Nikdy však nevyhazoval funkcionáře předem. Politické zabarvení mu bylo šumafuk, hodnotil jen práci. Proto také k výměnám podřízených ministrů docházelo až po úvaze, během vládního období.

Jak je vidět - Jurečka je panečku jiný štramák. Podle toho jak si počíná by se o něm mohlo říct, že je ministr leninovec. Ví, že když se nelení, že se potom zelení, jak říká jeden starý vtip.

Výrobní či obchodní podnik se vlastně v osobách manažerů obměňuje průběžně, v chodu. U Jurečků se obměňuje hned, když si ministr usedne na svou židli. A je úplně jedno, co to způsobí. Stalo se to v případě starosty Rakušana, nyní ministra a nyní se to opakuje v případě Jurečky. Že s vyhozeným ředitelem Vojáčkem bouchli s funkcemi i jeho klíčoví vedoucí manažeři - to je přece jedno. Hlavní je spolehlivost ve vztahu ke straně Lidové a k lidovci ministrovi. Jestliže potom je tomu tak, pak dochází k vyhazovu dobrých odborníků jen proto, že si ministr opevňuje své místo. Výměna ve vedení tak obrovské organizace jako jsou Lesy by měla být sakramentsky dobře uvážená. Není uvážená, je zpolitizovaná.

Neboť generální ředitel byl z politických důvodů vyhozen a hned na to práskli s funkcemi i jeho přímí podřízení ředitelé. Pochopitelně. Nepochybně tušili, že by časem došlo i na ně. Neboť i Lidovci - leninovci jak se ukazuje, bývají důslední.

Pan Rychetský může být spokojen. Změna uspěchaného volebního zákona v předvolebním období přinesla ovoce. Pan Jurečka by při starém zákoně zcela jistě ministrem nebyl, není vyloučeno, že by se Lidová partaj do Parlamentu ani nedostala. Zato nyní se může chovat až zpupně, jak se vidí.

Jak tedy bude v praxi vypadat vyhlašovaná ZMĚNA je naznačeno.

Zdrávi došli, pane dvojministře!

A ty, republiko, se tu hrůzu snaž přežít! Nastává doba nikoli ledová, ale LIDOVÁ. Doba předvánoční, plná lásky, jak si zřejmě Lidovci Kristovu lásku představují...

