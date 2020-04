Stanislav Zapletal: Moravec se nedívá na Českou televizi

reklama

Při tom mluvil tak, jako kdyby za všechny ty kolony mohla naše vláda Čechů, Moravanů, Slezanů a ostatních mě milých spoluobčanů. Toto tvrzení bylo velmi drzé a dokonce nepravdivé. Že bylo myšleno vážně vyplývá z toho, že Moravec se ministra zeptal, zda by se neměla Česká vláda řidičům kamionů omluvit. Prostě jako vždycky, jakýkoli klacek na vládu je dobrý, i když si ho vymyslím já, Moravec.

Naštěstí pan ministr zahraničí již není začátečníkem a podrobně vysvětlil, kdy a kde a kdo byl za fronty kamionů odpovědný. Ukázalo se, že zřejmě jen v jednom případě naše republika. Ale podle Moravce by se měla vláda řidičům omlouvat.

Nu ano, jako obvykle, Moravče - Fuj!

O tom, kdo mohl za jednotlivé fronty kamionů jsem před zmíněným rozhovorem věděl i já. Z vysílání České televize. Neboť o tom vícekrát mluvila.Takže Moravec se na ni zřejmě nedívá, když musel zdržovat pana ministra zahraničí.

Musím udělat odbočku. Nepíši do ČT poprvé a dlouho jsem se vyjadřoval tak, že jsem psal "pan Moravec" , "paní Tvarůžková" a tak. Jenže pro Moravce je mnohý jen se jménem co má v křestním listě. Tam samozřejmě není uvedeno pan či slečna. A pokud jde o Tvarůžkovou jakby smet. Když mi odepsala na mou výtku, že se v rozhovoru nepatřičně chovala k panu Prymulovi, pro tu v tom jejím mailu nebyl ani "pan Prymula", ani "Prymula", ale jen "On". A tak pro mě paní Tvarůžková umřela a zůstala mi jen Tvarůžková. Tak. Aby bylo jasno. Ostatně - podal jsem k Radě ČT stížnost na úroveň rozhovoru, který vedla Tvarůžková s panem Prymulou. A jsem napnut, zda se něco změnilo, když v Radě zvedl kotvy její dosavadní předseda pan Bednář.

Prosím za odpuštění, ale ještě uvedu zahraniční zkušenosti. Sjezdil jsem kus světa. A setkal jsem se s lidmi, s jakými se Moravec nikdy nesetká. Ve Francii jsem byl pro každého z nich Monsieur, v USA Mister, v Německu Herr. Nikdy by mi, třeba býv. kapitán ponorky a nyní, již ve výslužbě, stálý zástupce arizonské letecké firmy ve Washingtonu, co mě pozval na oběd v domě amerického viojka neřekl "Stanislave Zapletale, pojďte sem", jak by mi to zřejmě řekl Moravec. Však bych tomu Moravcovi opáčil: "Pane Zapletale, Moravče!".

Ač jsem to Moravcovi už několikrát vytýkal, opět začal tím, že "hodně díváků nám píše.." .Nikdy Moravec neuvede kolik. A mě nemusí nikdo přesvědčovat, že Moravec bere vážně jenom ty dopisy (pokud existují), co na vládu spíše kydají. Já psal televizi už hromadu dopisů, i Moravcovi. Mě Moravec necitoval nikdy!

Dalším, kdo u Moravce perlil byl pan Vondra. Ostatně on většinou vždy jen perlí. Nesporně jde o jednoho z hrdinů sametové revoluce, jak se onomu převratu říká. Jistě opravněně. Ovšem pokud jde o následnou dobu si myslím, že s ním byly spíše potíže, jako to bylo v historii s většinou hrdinů po vyhrané revoluci či převratu. Že chtějí být pořád vidět, a že chtějí na všechno vidět, aby viděli, že to probíhá tak, jak si oni představovali před převratem. Je to třeba, podle mě, vidět třeba i na panu Kocábovi . Působí na mě tak, že je přesvědčen o tom, jakoby vyhnal sovětská vojska z republiky on. Jenomže já vím, že by to bez rozkazu z Moskvy nešlo. A že jsem seděl jeden a půl hodiny u sekretáře Jelcina vedle Jelcinovy kanceláře - a ani jeden se z nás nenudil - v tom mi můžete věřit..

Pan Vondra hezky mluví, ale jen prosím ho už nepouštějte nikam, kde by mohl něco řídit. Státu zmizelo kolem osmi set milionů korun, on u toho byl, protože jsem četl, že se u soudu vyjádřil, "že on to jenom řídil (!)l". Takže byl osvobozen, protože se nenašlo nic písemného. Buď pan Vondra tedy s obtížemi píše, anebo se nepodepisoval, jen řídil. Osobně jsem přesvědčen, že předsedovi ODS spadl kámen se srdce, když zmizel pan Vondra v Bruselu. Na osm set milonů by se zapomnělo. Ale přišel sjezd ODS, a hop, a je tu pan Vondra znovu. Že je srdcem blízký Moravcovi, není u mě pochyb.

Nu a potom už jsem Moravce přestal pozorovat a šel na zahradu kropit. Takže už nevím, co bylo dál...

Co myslíte: byl pro mě Moravcův pořad přínosný? Nešlo u Moravce o mlácení prázdné slámy? Za - prý - 300 000 tisíc měsíčně?

