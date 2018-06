Štěpán Křeček: Hrozba vyšších cel na evropské automobily se stupňuje

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho administrativa dokončila studii o zavedení cel na automobily dovážené z Evropské unie. Americké ministerstvo obchodu má přitom stanovený termín do února 2019, aby zjistilo, zda dovoz automobilů ohrožuje národní bezpečnost Spojených států. Sám ministr obchodu Wilbur Ross však prohlásil, že s průzkumem bude hotov do srpna letošního roku.

Donald Trump dlouhodobě kritizuje evropský obchodní přebytek vůči Spojeným státům. Nejvíce přitom napadá Německo za dovoz automobilů do USA. V současné době Spojené státy uplatňují cla na dovoz automobilů ve výši 2,5 procenta. To by se však již v blízké budoucnosti mohlo změnit na úroveň 20 až 25 procent.

V případě uvalení cel na evropské automobily hrozí, že se výrazně sníží hospodářský růst Evropské unie. Nejvíce by přitom byly postiženy státy jako jsou Německo a Slovensko, odkud se vyrobené automobily vyváží do USA. České automobily se do Spojených států příliš nevyváží, přesto by výrazné změny v celém odvětví dopadly i na tuzemskou ekonomiku.

