Štěpán Křeček: Trh práce je přehřátý

Obecná míra nezaměstnanosti, kterou zveřejňuje Český statistický úřad, dosáhla v únoru hodnoty 2,4 %. Nezaměstnanost je extrémně nízká i přes rychlý růst mezd. Výše mezd zatím nenavyšuje inflaci, které se drží poblíž svého cíle. Růst mezd tak reálně navyšuje životní úroveň zaměstnanců.

Rostoucí mzdové náklady vytváří silný tlak na méně efektivní firmy. Některé z nich se dokáží transformovat a zvýší svou produktivitu, jiné budou muset odejít z trhu. Nejvíce jsou ohroženy montovny, které měly jako hlavní konkurenční výhodu nízkou cenu práce v České republice.

„Rostoucí mzdové náklady zlikvidují neefektivní firmy a budou tlačit na růst inflace. Na přehřívajícím se trhu práce budou nastávat otřesy, které mohou způsobit krátkodobé výkyvy v ekonomice,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Do budoucna by situace na trhu práce mohla navyšovat inflaci. To by nejvíce dolehlo na zaměstnance, kterým nebyly navýšeny mzdy. Ohroženi by byly i další skupiny obyvatel jako jsou důchodci či lidé pobírající rodičovský příspěvek. V případě negativního vývoje však může zasáhnout Česká národní banka, která prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb dokáže inflaci krotit.

Psali jsme: Štěpán Křeček: Rozdíly mezi úrokovými sazbami na vkladech a úvěrech jsou propastné Štěpán Křeček: Ceny zahraničního obchodu klesají. Může za to silná koruna Štěpán Křeček: Ceny pohonných hmot v ČR se odrazily ode dna a začaly růst Štěpán Křeček: Donald Trump nastartoval americkou ekonomiku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV