Štěpán Křeček: Vegetariánské firmy dobývají trhy

Někteří investoři vidí ve vegetariánských firmách velký potenciál. Vychází z předpokladu, že všechna masová jídla mohou mít svou vegetariánskou napodobeninu. Po nich by postupně mohla narůstat poptávka, což vytváří zajímavé obchodní příležitosti. Vegetariánské verze masových jídel přitom bývají z pohledu strávníků stejně drahé, avšak náklady na výrobu jsou zpravidla nižší. Firmy, které vegetariánské produkty nabízejí, navíc vypadají jako společensky odpovědné a mívají dobrou image.

„Hipsteři se snaží pronikat do burzovního světa. Po boomu marihuanových společností přichází vegetariánské firmy. Klasičtí investoři však pozvedají obočí a k novým trendům se staví skepticky. Velká očekávání totiž nemusí být naplněna o po rychlém růstu může následovat pád,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Nového trendu si ve světě začínají všímat známé řetězce rychlého občerstvení a do svých nabídek zařazují bezmasé produkty. Velký vegetariánský boom se začíná vpisovat i do burzovních indexů. Například US Vegan Climate index, který sdružuje vegetariánské firmy, za poslední rok vyrostl o bezmála 9 procent. Otázkou však zůstává, jak nové produkty bude vnímat široká veřejnost. Jestliže vegetariánský trend nepřijme, může se na celý boom po krátké době zapomenout.

autor: PV